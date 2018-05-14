AIT建築師單車遭竊 警火速破案找回失物

一名協助美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館建案設計的埃及籍建築師（右）日前報案指單車失竊，警方循線追查，12小時就逮獲竊嫌並找回失物。（台北市警察局內湖分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年5月14日

（中央社記者黃麗芸台北14日電）美國在台協會（AIT）台北辦事處內湖新館的埃及籍建築設計師日前報案，指他停放在內湖新館的腳踏車遭竊，警方調閱監視器畫面追查，12小時就逮獲竊嫌並找回失物。



台北市警察局內湖分局今天發布新聞稿表示，負責興建設計AIT內湖新館的穆罕默德於5月9日上午9時30分許到轄內康寧派出所報案，指他停放在AIT內湖新館旁停車場的白色折疊腳踏車遭竊，市價約新台幣6000元。



警方獲報後立即調閱監視錄影畫面追查，發現犯嫌為有竊盜和詐欺前科的51歲曾姓男子，他看到自己停放的汽車旁有輛未上鎖腳踏車，便順手將腳踏車搬放到汽車上，隨即快速開車離去。



透過以車追人，警方到轄內曾男住處查訪時，他還驚訝警方如此快就找上門，辯稱是自己撿到腳踏車，但因剛下班回家，才正要將腳踏車送交給警方。



全案詢後依竊盜罪嫌函送士林地檢署偵辦。



警方12個小時就火速破案並找回遭竊車輛，穆罕默德在失而復得後，大讚警方高效率辦案。（編輯：李亨山）1070514