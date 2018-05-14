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女子吸毒一家三代警局相會 員警不勝唏噓

發稿時間：2018/05/14 16:06

最新更新：2018/05/14 16:27

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一名程姓女子因毒品案件日前遭台中市警方逮捕，員警通知住在東部的程女母親（左），程女母親隨即帶著程女的女兒趕到警局。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年5月14日一名程姓女子因毒品案件日前遭台中市警方逮捕，員警通知住在東部的程女母親（左），程女母親隨即帶著程女的女兒趕到警局。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年5月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）台中市程姓女子日前因毒品案被警方逮捕，帶回警局偵辦，員警通知她的母親前來，程母還帶著程女的女兒，一家三代在警局內相會，員警看了也不勝唏噓。

台中市警第三分局今天表示，勤工派出所與正義派出所警力，8日下午4時許，受台中地檢署檢察官指揮執行緝毒專案勤務，到台中市西屯區上安路一家汽車旅館，逮捕25歲程姓女子，當場查扣安非他命10包（重32.03公克）、電子磅秤3個與毒品吸食器，程女被帶回警局偵辦。

程女向警方坦承持有並吸食安非他命，經員警通知程女家人，她住在東部的母親，抱著不滿1歲的程女女兒，搭了好幾個小時的車，到派出所相會。

程女一看到女兒，表情馬上變柔和，儘管腳被銬住，仍抱著女兒哄她入睡，程母想接手，但程女捨不得離開女兒堅持自己抱著，警方看著這一幕，不勝唏噓。

警方訊問後，將程女依毒品罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：施燕飛/李錫璋）1070514

台中警方接受台中地檢署檢察官指揮執行緝毒專案勤務，日前到一家汽車旅館逮捕一名25歲程姓女子（左），當場查扣安非他命、毒品吸食器等多項證物，程女也被帶回警局偵辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年5月14日台中警方接受台中地檢署檢察官指揮執行緝毒專案勤務，日前到一家汽車旅館逮捕一名25歲程姓女子（左），當場查扣安非他命、毒品吸食器等多項證物，程女也被帶回警局偵辦。（翻攝畫面）中央社記者蘇木春傳真　107年5月14日
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