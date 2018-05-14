誆月付3萬騙取帳戶 詐財逾400萬

（中央社記者黃麗芸台北14日電）詐騙集團假冒線上博弈公司謊稱收購金融帳戶，以月付新台幣3萬元的高報酬騙取人頭帳戶，作為詐騙犯罪工具，警方埋伏追查半年逮5嫌，逾50人受害、遭騙金額超過400萬元。



台北市警察局刑事警察大隊偵查第四隊今天發布新聞稿表示，去年底接獲民眾報案和165反詐騙諮詢專線資訊，循線追查一詐騙集團假冒線上博弈公司收購金融帳戶，作為非法用途。



警方耗時半年查緝，以釐清集團犯罪結構，日前兵分多路到桃園市等地進行埋伏，並於近3、4個月陸續查獲出面收取金融帳戶的收簿手蔡姓男子、彭姓男子和王姓男子等人，以及詐騙集團掌機高姓男子和車手頭柯姓男子男，共計5名犯嫌，年齡分別在20至26歲不等。



同時，循線搜扣金融帳戶存摺71本、碎紙機及工作手機等贓證物。



根據警方調查發現，遭逮的詐欺集團假冒成合法立案的線上投注站，並誆稱因公司金流大需招募民眾「兼職」提供金融帳戶，以每本帳戶提供單月3萬元的高報酬吸引民眾，進而騙取、收購人頭帳戶作為詐欺集團犯罪工具。



部分民眾被高報酬吸引，便依指示將個人存摺及金融卡寄給詐欺集團，結果不但沒收到租金，還被銀行列為警示帳戶，才驚覺受騙，成為詐騙案的幫助犯。



警方指出，詐欺集團成員為規避查緝，除開設「戰情室」談論到哪收取帳戶存簿及金融卡，成員間也都以美國職籃球星名稱作為暱稱進行聯繫。



警查獲5名犯嫌均以違反詐欺罪嫌移送檢方偵辦，且聲請羈押獲准；目前已知受害者至少50人，遭騙金額逾400萬元；另有14人提供金融卡部分，正釐清是否涉及犯罪行為。



警方提醒，民眾求職或借貸時，務必充分了解相關內容是否合法，也可到經濟部網站查詢公司有無營業登記等事項，若無法提供公司名片、地址和電話等資訊者，則需提高警覺。（編輯：李錫璋）1070514