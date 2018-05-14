大麻工廠隱身透天厝 調查官聞味逮人

蔡姓與梁姓男子在彰化一處透天厝種植大麻，檢調獲報追查，經女調查官潛入巷弄聞到大麻味，成功找出工廠位置逮人，查獲383株大麻、乾燥半成品與製毒栽種工具等。（調查局台中市調查處提供）中央社記者蘇木春傳真 107年5月14日

（中央社記者蘇木春台中14日電）蔡姓與梁姓男子在彰化一處透天厝種植大麻，檢調獲報追查，經女調查官潛入巷弄聞到大麻味，成功找出工廠位置逮人，經檢方聲請羈押，台中地院裁定兩人交保候傳。



調查局台中市調查處機動站副主任周孝麟今天受訪表示，民國106年12月間接獲線報，指37歲蔡姓男子在彰化地區種植大麻，供應中部地區各大夜店、KTV。經與保安警察第三總隊一大隊、台中憲兵隊等單位共組專案小組，並報請台中地檢署檢察官蔡仲雍指揮偵辦。



辦案人員查出彰化縣和美鎮住宅區內一棟透天厝，疑似就是蔡男種植大麻的處所，但蔡男刻意隱藏溫控用冷氣室外機，使專案小組遲遲無法確認位置。直到蔡男近日在透天厝後方小巷裝設排風扇，專案小組派出身材纖細的女調查官趁夜半犯潛入巷弄查探，果然在陣陣輕風飄送中，隱約嗅出淡淡大麻味。



專案小組確認位置後，本月11日持拘票及搜索票，到蔡男的透天厝進行搜索，成功查獲383株大麻、乾燥半成品與製毒栽種工具，並逮捕在透天厝內工作的37歲梁姓製毒師傅。蔡男到案時供稱，沒有相關農業背景，透過國外網站學習大麻種植技術，並經大陸淘寶網取得大麻種源。



梁姓製毒師供稱，已多次試種，為精進種植技術還在牆上寫下「業精於勤，荒於嬉，力爭上游」標語自我勉勵，近日終於取得技術突破，開始大規模栽種。蔡男為求大麻植栽豐收，日前還特地到鄰近廟宇參拜。



辦案人員表示，查獲的大麻工廠利用電子器材24小時管控種植溫度、濕度、照明等條件，製毒技術能力精良，栽種品質及數量均屬國內罕見，粗估大麻植株全數收成提煉製成大麻菸、大麻膏等成品。市價將超過新台幣1億7000萬元以上，



蔡、梁兩嫌依毒品罪嫌移送中檢偵辦，複訊後聲請羈押，台中地院法官認為兩人已坦承且尚未收成，裁定分別以10萬與20萬元交保候傳。(編輯:孫承武)1070514