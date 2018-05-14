陳福祥案更一審 被害人家屬：你無可教化

（中央社記者蕭博文台北14日電）陳福祥犯下西門町峨眉停車場雙屍案遭判死刑，案經最高法院發回，高院今天更一審首度開庭。被害男子蔡鎧陽母親當庭斥責陳福祥「你無可教化」，希望法院判處死刑。



陳福祥被控於民國104年1月13日，假意出售愷他命給蔡宗育、蔡鎧陽，但懷疑兩人先前曾侵吞他販賣毒品款項，又以為蔡宗育帶槍，且有觸摸腰際疑似掏槍舉動，即先下手殺害蔡宗育，再槍殺蔡鎧陽。



台灣高等法院二審認為，陳福祥犯罪手段凶殘，極端殘酷，已屬「最嚴重犯行」，且教化可能性低落，106年11月就殺害蔡宗育、蔡鎧陽部分，分別判處無期徒刑、死刑，褫奪公權終身。



案經上訴，最高法院認為，陳福祥偵查時供稱本來就是要殺害蔡宗育、蔡鎧陽以侵吞毒品價金，二審卻採信陳福祥是因蔡宗育作勢掏槍才射殺，調查未完全，且對於是否有教化可能性調查也不完備，發回高院更審。



更一審今天開庭，陳福祥供稱，懷疑蔡宗育帶槍才先下手為強，也以為蔡鎧陽要拿槍才開槍，當初逃亡很累，落網後心想事關2條人命多說無益，才會說一開始就是預謀要殺害兩人。



承審法官則曉諭陳福祥，殺害2條人命是事實，接受法律制裁並不冤枉，但被害人家屬是無辜的，即使家屬不接受，也應試圖彌補、表達懺悔，想想能夠做什麼，也要坦白交代過程，讓家屬知道自己的兒子為何而死。



蔡鎧陽母親則指陳福祥本來就是要殺人取錢，開庭時卻鬼話連篇，不滿法院不採信陳福祥最初的供詞，只採對陳有利的說詞，斥責陳福祥「你無可教化」、「我們就是要你的命」，希望法院判處陳福祥2個死刑。



蔡鎧陽母親說，國家曾經給陳福祥機會，但陳卻在假釋中殺害2個沒有嫌隙的人，試問假釋中殺人若還能夠教化、不處以死刑，國家還有存在必要嗎。（編輯：張銘坤）1070514