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南北警方聯手出擊 破獲小型槍枝改造廠

發稿時間：2018/05/14 17:38

最新更新：2018/05/14 18:27

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新竹縣警方跨縣市與相關單位合作成立網路緝槍專案小組，14日在新竹縣竹北市查獲一處小型槍枝改造工廠，起獲改造槍枝與毒品。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月14日新竹縣警方跨縣市與相關單位合作成立網路緝槍專案小組，14日在新竹縣竹北市查獲一處小型槍枝改造工廠，起獲改造槍枝與毒品。（新竹縣政府警察局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月14日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣14日電）新竹縣警方與高雄警方等單位合作，成立網路緝槍專案小組，今天在新竹縣竹北市查獲一處小型槍枝改造工廠，起獲改造槍枝與毒品，逮捕曾姓男子，全案依法送辦。

新竹縣政府警察局今天發新聞稿表示，有鑒於槍枝氾濫，竹縣警刑事警察大隊科偵隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊偵四隊、刑事警察局南部犯罪打擊中心、海巡署偵防分署偵防查緝隊等單位合作，組成網路緝槍專案小組，透過網路巡邏打擊不法。

專案小組發現，曾姓男子涉嫌於拍賣網站購得仿造槍枝及改造工具，再上網學習槍枝改造技術，警方多日監控，今天見時機成熟，持搜索票前往曾男位在新竹縣竹北市的住家搜索。

警方表示，員警進入曾男家中，在房間發現大量槍枝改造工具，儼然是一處小型槍枝改造工廠，查扣改造槍枝、仿造槍枝半成品、空氣槍、改造子彈、底火、改造工具等，另也起出二級毒品及毒品吸食器。

曾嫌向警方供稱，因為喜歡生存遊戲，去年8月起陸續在拍賣網站購買仿造槍枝、裝飾彈及改造工具，再上網搜尋改造槍枝的相關資料，慢慢研究後，學會如何改造槍枝，但他僅坦承改造及持有槍枝，堅稱改槍後只用來收藏。

警方表示，訊後將曾嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送新竹地檢署偵辦，並將槍枝送往鑑驗，確認是否有擊發痕跡，並持續追查槍枝及毒品來源。（編輯：李亨山）1070514

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