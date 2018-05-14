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無照騎機車害友成植物人 男子需賠2300萬

發稿時間：2018/05/14 17:50

最新更新：2018/05/14 17:50

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（中央社記者吳哲豪彰化14日電）許男沒有重型機車駕照卻騎重機載吳男外出，在彰化八卦山山區闖紅燈和賴男駕駛的轎車相撞，吳男傷重成為植物人，吳男家屬提告向許男索賠4200多萬元，但法官判賠2300多萬元。

根據彰化地方法院今天公布的判決書，許男和吳男因玩網路遊戲成為朋友，許男沒有重型機車的駕照，卻在民國105年3月凌晨騎著重型機車載著吳男外出，許男吳男2人騎乘重機行經彰化市八卦山上的彰139縣道時，闖紅燈和賴男駕駛的轎車相撞發生車禍，吳男傷重送醫急救，醫院雖救回吳男的性命，不過吳男已成為植物人。

吳男的父母認為施男無照騎乘機車，向施男以及施男的母親提告，要求賠償醫療費用、住院看護費用以及精神撫慰金等費用總計新台幣4298萬9704元，不過施男及施母委任的律師主張，施男當時是要騎機車載吳男回家，曾告知吳男自己沒有駕照，且賠償的金額太高，被告無力負擔。

地院法官認為，施男無照騎車闖紅燈發生車禍，造成吳男變成植物人，吳男家屬提告求償有據，不過在求償金額方面，法官審酌兩造年齡、身分、地位、經濟能力以及被告許男行為後坦承態度，吳男的傷勢嚴重，父母親將吳男養育成年後卻突然遭到此意外，精神所受打擊很大，判施男應賠償2300多萬元，全案仍可上訴。（編輯：劉政權）1070514

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