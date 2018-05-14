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婦人騎車遭撞摔傷 張震嶽熱心助報案

發稿時間：2018/05/14 18:14

最新更新：2018/05/14 18:14

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市文山區昨天發生一起交通事故，肇事駕駛未發現有擦撞即離去，藝人張震嶽騎乘重機經過才發現58歲陳姓婦人因碰撞摔傷，立即通報警方到場處理，即時協助陳婦送醫治療。

台北市警察局文山第一分局今天召開記者會表示，昨天上午9時50分許接獲男性民眾報案，轄內木柵路五段萬福橋頭發生一起交通事故，有名婦人因此受傷，需協助送醫。

警方獲報後，於5分鐘內趕到現場處理，除協助將58歲受傷機車駕駛陳姓婦人送醫治療外，也迅速排除現場交通障礙，讓上班時間的交通恢復順暢。

經調查發現，整起事故是緣起於56歲曹姓駕駛開車沿木柵路五段西往東方向行駛，他在行經萬福橋頭右轉時，不慎和同向行駛的機車騎士陳婦發生碰撞，造成陳婦左臉擦挫傷、左手骨折，以及全身多處擦傷。

曹姓駕駛在肇事後停車察看後照鏡，但他表示並未發現有擦撞，隨即離開，在案發後半小時才到派出所。

案發當時，張震嶽剛好騎重機經過肇事處，他看到車禍事故且有人受傷，便立即停車打電話向警方報案，待員警趕到現場處理後才離開，熱心助人，讓受傷陳婦及早送醫治療。

文山第一分局呼籲，民眾若發現任何事故，請秉持救人第一、熱心協助的精神向警方報案，將立即派員趕往現場處理和協助。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070514

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