便衣執勤拍測速惹議 苗警：已懲處

（中央社記者管瑞平苗栗縣15日電）有網友發文質疑苗栗員警在台3線獅潭路段，偽裝躲在雜貨店角落偷拍取締測速，大湖警分局今天指出，執勤地點前有設告示牌，但女警在制服外加著便衣外套與規定不符，已懲處。



有重機騎士13日行經台3線111公里處，發現有一名女警著便服，手持測速器在雜貨店騎樓下，對著行經車輛測速拍照，質疑員警偽裝取締，影片經PO網後，引發網友議論。



苗栗縣大湖警分局今天發布新聞稿表示，經查證執勤人員執勤前，依道路交通管理處罰條例，於執勤地點前方100公尺處設立明顯告示牌，提前警示用路人注意，絕無突襲偷拍情事，至於執勤女同仁因除穿著制服外，為避免蚊蟲叮咬私自加著個人透氣外套，確與相關規定不符，已依規定懲處記申誡一次。



大湖警分局副分局長蔡其宏指出，由於取締過程有瑕疵，為避免日後發生爭議，女警當時所拍下的16件超速違規、總數新台幣2萬5600元罰款，都不予舉發。



大湖警分局表示，台3線108至115公里為獅潭鄉永興村聚落，附近居民常反映汽、機車行經該路段未能減速影響居民行的安全，且近3年各類交通事故統計逐年攀升，屬易發生危險路段，在該處規劃取締超速違規勤務，希望有效降低交通事故發生，保障用路人及當地居民安全。（編輯：張芷瑄）1070515