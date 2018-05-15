岡山鋼鐵廠強制點交 債務人率眾抗爭

橋頭地院15日上午結合大批警力前往岡山鋼鐵廠進行強制點交，債務人王大進率眾抗爭，拍定人陳陸民則高呼遲來的正義，雙方對峙，場面一觸即發。中央社記者王淑芬高雄攝 107年5月15日

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄15日電）橋頭地院今天上午結合大批警力前往岡山鋼鐵廠進行強制點交，債務人王大進率眾並找來多部怪手抗爭叫囂，拍定人陳陸民則高呼遲來的正義，雙方對峙，場面一觸即發。



上午9時40分，臺灣橋頭地方法院司法事務官劉博文在岡山鋼鐵廠宣布執行強制點交。



王大進找來多部怪手抗爭，多部遊覽車也載來大批群眾叫囂抗爭，大批警力和拍定人僱用的保全到場，警方還出動特勤維安。雙方一度爆發衝突，石頭、磚塊、棍棒齊飛，經警方隔離排除後平息。



拍定人陳陸民無奈說，政府法拍土地，他花新台幣20.3億買下，卻無法用，經1年10個月訴訟，終於等到遲來的正義，這段期間除有貸款利息損失，他也飽受不明人士恐嚇騷擾，有家歸不得，也不敢進公司。



王大進委任律師王國忠則控訴法院拿不出執行命令，有圖利拍定人之嫌。



橋頭地院上午發布新聞稿指出，院方執行過程中所發執行命令雖曾漏未用印，但均已補正並寄發予相關當事人，對當事人權益並無任何損害。債務人對司法事務官聲請迴避及停止執行的聲請，也經法官分別駁回，本本案均依法辦理且程序透明，可供社會大眾檢視。



岡山鋼鐵土地及廠房因積欠債務遭法院拍賣，民國105年7月15日由陳陸民等7名商人共同以20.3億元拍定買受，同年8月17日遭岡山鋼鐵債務人王大進率眾強行霸占岡山鋼鐵廠區，並對拍定人施暴，將拍定人全數趕走，並向拍定人索求4.5億元搬遷費，案經三審訴訟拍定人勝訴。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070515





台灣橋頭地方法院15日結合大批警力前往岡山鋼鐵廠進行強制點交，債務人王大進率眾抗議，抗爭代表批法院強制執行令沒蓋官印。中央社記者王淑芬高雄攝 107年5月15日

台灣橋頭地方法院15日結合大批警力前往岡山鋼鐵廠進行強制點交，債務人王大進率眾多人馬並找來多部怪手抗爭叫囂，拍定人陳陸民（前）則高呼是遲來的正義。中央社記者王淑芬高雄攝 107年5月15日

橋頭地院15日上午結合大批警力前往岡山鋼鐵廠進行強制點交，債務人王大進率眾並找來多部怪手抗爭，經警方隔離排除後平息。中央社記者王淑芬高雄攝 107年5月15日