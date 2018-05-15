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馬英九洩密案改判有罪 柯建銘：為何只判4月

發稿時間：2018/05/15 11:33

最新更新：2018/05/15 12:51

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前總統馬英九被控洩密等案，15日二審改判有罪。民進黨籍立委柯建銘（前）表示，為何只判4月，等看完判決書全文後再對外說明。（中央社檔案照片）前總統馬英九被控洩密等案，15日二審改判有罪。民進黨籍立委柯建銘（前）表示，為何只判4月，等看完判決書全文後再對外說明。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷、范正祥台北15日電）前總統馬英九被控洩密等案，今天二審改判有罪。前立法院長王金平表示，尊重司法。民進黨籍立委柯建銘表示，為何只判4月，等看完判決書全文後再對外說明。

最高法院檢察署特別偵查組102年偵辦柯建銘及王金平疑涉司法關說案。台北地檢署起訴指出，馬英九明知調查司法關說案的「100特他61案」並非只是行政不法，仍洩漏偵查中秘密、柯建銘個人資料及通訊監察資料，給當時的行政院長江宜樺與總統府副秘書長羅智強。全案一審獲判無罪，北檢不服，提起上訴。

高院審理前總統馬英九被控洩密案，今天改判馬有罪，處4月徒刑，可易科罰金。承審合議庭說，本案並未涉及院際糾紛，非屬行使院際調解權，馬英九洩密事證明確，改判有罪，全案可上訴。

王金平上午向中央社記者表示，尊重司法。

前總統馬英九被控洩密等案，15日二審改判有罪；前立法院長王金平（圖）表示，尊重司法；全案起於已解散的特偵組民國102年偵辦立委柯建銘及時任立法院長王金平疑涉司法關說案。中央社記者劉冠廷攝 107年5月15日前總統馬英九被控洩密等案，15日二審改判有罪；前立法院長王金平（圖）表示，尊重司法；全案起於已解散的特偵組民國102年偵辦立委柯建銘及時任立法院長王金平疑涉司法關說案。中央社記者劉冠廷攝 107年5月15日

柯建銘說，目前正在忙，等看到判決書全文後，了解為何馬英九只判4月，晚點將發布新聞稿完整對外回應。

時代力量立委黃國昌在臉書發文表示，馬英九有罪，不過只「重判」4個月，還可以易科罰金。完全是法院當初輕縱黃世銘的翻版。

黃國昌說，共同違法毀憲亂政的總統與檢察總長，均獲得司法輕輕放下。「權貴犯罪果然不一樣！檢察官，請提起上訴吧！」（編輯：許雅靜）1070515

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