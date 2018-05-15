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男跳樓壓小黃 運將：天上掉下來的禮物

發稿時間：2018/05/15 11:36

最新更新：2018/05/15 12:11

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基隆市吳姓男子15日上午疑似酒後站在陽台揚言要跳樓，正好一輛計程車經過，吳男跳下墜落到計程車上，引擎蓋當場凹陷，連擋風玻璃也龜裂。中央社記者王朝鈺攝 107年5月15日基隆市吳姓男子15日上午疑似酒後站在陽台揚言要跳樓，正好一輛計程車經過，吳男跳下墜落到計程車上，引擎蓋當場凹陷，連擋風玻璃也龜裂。中央社記者王朝鈺攝 107年5月15日

（中央社記者王朝鈺基隆市15日電）基隆市吳姓男子今天上午疑似酒後站在3樓陽台揚言要跳樓，正好一輛計程車經過，吳男跳下墜落到引擎蓋，高姓運將說，開計程車30年來第一次遇到「天上掉下來的禮物」。

警方調查，27歲吳姓男子上午8時許疑似酒後闖進平二路一間空屋3樓，站在陽台鬼吼鬼叫，附近民眾見狀趕緊報案，警方也請住在附近的家人前來勸說，要吳男不要做傻事。

不過，吳男不理會家人，從3樓一躍而下，不偏不倚墜落到正巧經過的計程車引擎蓋上後再掉落地面，吳男頭部受到撞擊，經送往三軍總醫院基隆分院後再轉送基隆長庚醫院急救，所幸目前沒有生命危險。

計程車運將高男受訪表示，上午剛好要到附近載客，看見後方有救護車趕緊靠邊讓路，沒想到一名男子突然從天而降，「砰」的劇烈聲響讓他嚇壞了，計程車引擎蓋當場凹陷，連擋風玻璃也龜裂。

他說，開計程車30年來第一次遇到「天上掉下來的禮物」，雖然很倒楣，但也因此救了吳男一命，如果直接墜落到地面，後果可能會更嚴重。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：方沛清）1070515

27歲吳姓男子15日上午8時許疑似酒後闖進平二路一間空屋3樓，站在陽台陽台揚言要跳樓，正好一輛計程車經過，吳男跳下墜落到引擎蓋，高姓運將（圖）說，開計程車30年來第一次遇到「天上掉下來的禮物」。中央社記者王朝鈺攝 107年5月15日27歲吳姓男子15日上午8時許疑似酒後闖進平二路一間空屋3樓，站在陽台陽台揚言要跳樓，正好一輛計程車經過，吳男跳下墜落到引擎蓋，高姓運將（圖）說，開計程車30年來第一次遇到「天上掉下來的禮物」。中央社記者王朝鈺攝 107年5月15日
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