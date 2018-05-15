潑酸傷3警消 通緝犯躲回家遭警逮

台南市一名因毒品案遭通緝的陳姓男子，8日凌晨在住處疑情緒不穩鬧事，向前來處理的警消人員潑灑硝酸，造成3人受傷後逃逸。14日晚上在住處遭警方循線逮捕。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞傳真 107年5月15日

（中央社記者楊思瑞台南15日電）台南市一名因毒品案遭通緝的陳姓男子，8日凌晨在住處疑似情緒不穩鬧事，竟向前來處理的警消人員潑灑硝酸，導致3人受傷，自己趁亂逃逸，昨天晚上在住處遭警方循線逮捕。



台南市政府警察局歸仁分局偵查隊長陳勇志今天受訪表示，警方於8日凌晨4時許獲報，指稱在仁德區太子路一戶民宅有男子疑似情緒不穩鬧事。警消人員到場時發現，40歲的男子揚言自殺，還把自己反鎖在屋內。



陳勇志表示，支援警力到場破門進入房內時，突遭陳男以硝酸及刀械頑強抵抗，導致警員游億忠、黃東祐及消防隊員林丙煌遭陳男潑灑的硝酸灼傷，陳男則趁隙逃逸。受傷的3名警消人員隨後被送往醫院治療，警方調查後發現陳男是台南地檢署發布的毒品通緝犯。



他說，經警方全面清查陳男下落及交友網絡，並阻斷經濟來源，陳男在無處可逃情形下，逃亡期間都躲藏於仁德區國道1號旁的樹叢內。專案小組昨天接獲情資得知陳男返家躲藏，於昨晚發動攻堅，將在房內熟睡的陳男制伏緝捕到案。



陳勇志指出，陳男到案後，坦承為拒捕才以硝酸潑灑警消人員。員警發現陳男的雙手、腿部等多處也遭到硝酸嚴重腐蝕，造成潰爛及紅腫狀況。全案偵訊後先依毒品通緝移送台南地檢署執行，妨害公務、傷害部分另案移送偵辦。（編輯：梁君棣）1070515