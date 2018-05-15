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兄攜槍撂人幫弟出頭 北市校園槍案逮8人

發稿時間：2018/05/15 12:04

最新更新：2018/05/15 14:16

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台北市西園國小校園12日驚傳槍響，警方調查發現，王姓少年和張姓少年因日前口角衝突、相約談判，王姓少年電話告知22歲哥哥此事，犯嫌王男（圖）為幫弟弟出氣便帶槍及撂人助陣所致，北市警循線查緝共犯7人到案，全案8人依法送辦。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月15日台北市西園國小校園12日驚傳槍響，警方調查發現，王姓少年和張姓少年因日前口角衝突、相約談判，王姓少年電話告知22歲哥哥此事，犯嫌王男（圖）為幫弟弟出氣便帶槍及撂人助陣所致，北市警循線查緝共犯7人到案，全案8人依法送辦。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）台北市西園國小校園12日驚傳槍響，起因為兩名少年口角衝突、相約談判，犯嫌王男為幫弟弟出氣便帶槍及撂人助陣所致，北市警循線查緝共犯7人到案，全案8人依法送辦。

台北市警察局萬華分局西園路派出所12日上午11時45分接獲民眾報案，指有一群年輕男子進入轄內西園國小操場，他們步向司令台邊的另一群青少年後，有一人突然對空鳴槍，所幸無人受傷，一群人隨即開車逃逸。

萬華分局今天早上召開記者會表示，事發後，由專案小組統合台北市警察局刑警大隊及少年警察隊合力追緝，於13日循線查緝涉案王姓少年到案。

經深入調查發現，王姓少年和張姓少年因日前起口角衝突，雙方相約12日上午11時在西園國小內談判，王姓少年電話聯絡告知22歲哥哥此事，王男為幫弟弟出氣，便攜帶槍枝到場，同時撂人開車前來助陣。

事發當天，王男一行人抵達西園國小後，便下車進入校園尋找談判對象張姓少年，且不分青紅皂白就對空鳴槍斥喝，學校保全人員聞聲前來查看並立即報警，王男等人為避免被警方查捕，迅速分乘4輛汽車逃逸。

專案小組得知線索後，連夜前往新竹香山區王男住處埋伏查緝，他見事跡敗露無處可逃，14日由母親陪同，主動到萬華分局投案，並交出一把瓦斯鋼管手槍。

不過，經員警檢視確認並非涉案槍枝，王男才帶警方前往新竹香山區起出涉案的道具模型槍一把及空包彈46顆，隨後循線查緝涉案共犯共7人到案，全案依恐嚇罪及少年事件處理法等移送偵辦。（編輯：梁君棣）1070515

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