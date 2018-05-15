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馬英九改判有罪 柯建銘：弄權一時淒涼萬古

發稿時間：2018/05/15 12:22

最新更新：2018/05/15 14:54

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前總統馬英九被控洩密等案二審被判有罪，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前）15日表示，高等法院這次判決，無疑是確立民主憲政的里程碑，柯建銘呼籲馬英九認罪，「留下你那最後僅存的政治人物尊嚴」。中央社記者張皓安攝 107年5月15日前總統馬英九被控洩密等案二審被判有罪，民進黨立法院黨團總召柯建銘（前）15日表示，高等法院這次判決，無疑是確立民主憲政的里程碑，柯建銘呼籲馬英九認罪，「留下你那最後僅存的政治人物尊嚴」。中央社記者張皓安攝 107年5月15日

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）前總統馬英九被控洩密等案二審被判有罪，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，馬英九終於為其毀憲亂政付出代價，如同《菜根譚》所言，「弄權一時，淒涼萬古」。

馬英九被控洩密等案遭北檢起訴，一審獲判無罪。全案經上訴，二審台灣高等法院今天撤銷原判決，改判馬英九有期徒刑4月，可易科罰金，全案可上訴。

這起案件，柯建銘也曾提出自訴馬英九，但高等法院認為，所提證據不足證明馬英九有教唆洩密犯行，且馬英九指柯建銘涉司法關說言論，可受公評，未構成誹謗，判無罪定讞。

柯建銘中午發布新聞稿指出，台灣高等法院做出深具憲政意義的判決，馬英九終於為其毀憲亂政付出代價，如同《菜根譚》所言，「弄權一時，淒涼萬古」。

柯建銘重申「本案判決的重要性絕對不亞於任何一次憲法法庭」，馬英九在九月政爭時，要求檢察總長黃世銘向其報告案情，指揮檢調系統辦案，監聽立委並且進行政治鬥爭，馬英九始終對外宣稱其行為是「守護憲法」，實際上這種行為已是特務治國，更勝兩蔣時期，縱然故總統蔣介石再世，也不敢如此玩法弄權，如果這樣的行徑未受到司法追訴，將使總統成為權力無所節制的獨裁者，前人為了台灣民主奮鬥的血淚與成果都會付之一炬。

柯建銘說，因此檢察官對於馬英九提起公訴，並非是政治追殺，而是為了捍衛憲政體制，守護我們共同努力而來的民主台灣。

柯建銘指出，高等法院這次判決，無疑是確立民主憲政的里程碑，二審法官深具法律專業與憲法良知，令人敬佩，過去司法不受到人民信任，就是因為法官的判決常常因人設事，濫用自由心證，不過，司法體系中，仍有充滿正義感的法律人，體現「法不阿貴，繩不繞曲」的諍言明訓，這次法官無畏壓力，勇敢地跟憲法站在一起，共同對抗侵害民主憲政的巨靈，判決馬英九有罪，讓司法青天重現。

他說，這次判決，無疑是台灣憲政史上最重要的一頁，意義絕對不亞於任何一次的憲法法庭。

柯建銘說，馬英九在審判過程中，不斷批評他進行關說，他嚴正駁斥絕無此事，更願意支持任何不法關說罪等相關立法，民進黨決心捍衛法律價值，勇於承擔憲法守護者的重責大任。

柯建銘呼籲馬英九認罪，「留下你那最後僅存的政治人物尊嚴」，「萬般帶不去，只有業隨身」，利用卸任後的時間，好好贖一贖毀憲亂政的罪孽。（編輯：溫貴香）1070515

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