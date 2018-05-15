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臉書團購社倒閉 另查出賣家違法募資

發稿時間：2018/05/15 13:37

最新更新：2018/05/15 13:37

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（中央社記者蘇木春台中15日電）羅姓女子在臉書經營社團販賣商品，去年因周轉不靈倒債，買家未收到商品提告，檢警因此另查出羅女違法向網友募資，聲稱保障獲利可領高額紅利，今天依違反銀行法罪嫌將她起訴。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，32歲羅姓女子民國101年間，在臉書（Facebook）網站上經營社團「黑白Buy日韓雜貨代購」及「尿布團~濕紙巾團」社團，販賣日韓雜貨、尿布、禮券、餐券及日常用品等商品，從中賺取差價營利。

羅女為籌措營運資金，自104年2月間起至106年1月間止，在臉書社團網站上，邀約不特定人投資，並向投資人聲稱保證獲利，投資期間為一年，依照投資金額不同，每3個月為一期，每期可獲利投資金額8%至15%的紅利。

李姓女子等14人同意投資，並總計投資新台幣1354萬9833元，羅女陸續發放紅利353萬9500元，但羅女經營的臉書社團在106年3月8日因營運困難倒閉，多名買家未收到貨品向警方報案，檢警才另查出羅女違法籌措資金。

羅女到案供稱，她自103年起邀約李女等人投資臉書團購事業，她不知道有違反銀行法的問題；後因投入大量資金向蒲姓女子購買禮券，遭對方倒帳才無法繼續經營團購社團及發放紅利。

羅女提出匯款給蒲女的交易明細，辯稱因蒲女未出貨而被拖累，檢警查出，蒲女確有在臉書低價販賣餐券、禮券及生活雜貨等商品大量吸收資金，造成435名被害人受騙、詐騙金額達2億5000萬餘元，台北地院一審判處14年，正由台灣高等法院審理中。

台中地檢署檢察官審酌羅女在正常經營時，對買家訂購商品都有正常出貨，事後因周轉不靈未出貨，遭張女等39名買家控告詐欺取財部分不起訴，但羅女違法募資則依違反銀行法罪嫌起訴。（編輯：吳佳穎/梁君棣）1070515

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