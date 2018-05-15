馬英九洩密案被判刑4月 邱太三：量刑合理

法務部長邱太三（圖）15日接受廣播節目主持人訪問他對馬案改判的看法，邱太三認為，馬英九洩漏偵案中的案件機密，是國家不幸，判決提醒擁有權力的人要小心謹慎，但他也強調，本案尚未定讞，社會大眾可能有很多意見。中央社記者郭日曉攝 107年5月15日

（中央社記者王揚宇、蕭博文台北15日電）前總統馬英九被控洩密等案，高院今天依違反通保法判馬英九有期徒刑4月；法務部長邱太三今天上廣播節目表示，洩漏國防以外的機密是輕罪，他覺得量刑上還好、合理。



邱太三今天應邀接受廣播節目專訪，主持人黃光芹詢問邱太三關於馬英九今天遭判刑的看法等問題。



邱太三表示，毫無問題，在個案中所有司法人員不得向非法定職務內的人洩漏，但總統到底有無聽的權力，或者是能不能去聽，坦白說這在法律上是模糊的，而去講的人是違反法律。



邱太三接著說，總統聽，大概沒有人會認為總統犯法，但能否指示（教唆）司法人員再去向其他不應該的人洩漏，這才是案件關鍵所在。



黃光芹問馬英九遭判刑4個月的輕重看法；邱太三指出，洩漏國防以外機密，本來就不是重罪，是一個輕罪，他覺得量刑上算還好、合理。



黃光芹在節目中也舉卸任總統李登輝、陳水扁曾陷入官司，再到今天馬英九遭高院判刑，並指以馬英九的政治性格，是無法容忍的；邱太三指出，這種事的發生是國家的不幸，這也提醒擁有權力的人要小心謹慎。



馬英九被控洩密等案遭台北地檢署起訴，一審獲判無罪。全案經上訴，二審台灣高等法院今天撤銷原判決，依違反通保法改判馬英九4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：李亨山）1070515



