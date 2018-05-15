國道員警殉職 薇閣中學致贈60萬慰問金

國道四隊警員郭振雄、葉家豪4月底執勤時遭撞死，台北市薇閣中學師生15日在警政署署長陳家欽（後排右5）陪同下，致贈慰問金和助學金給遺眷。中央社記者黃麗芸攝 107年5月15日

（中央社記者黃麗芸台北15日電）國道四隊警員郭振雄、葉家豪4月底執勤時遭撞死。台北市薇閣中學師生今天在警政署署長陳家欽陪同下，致贈慰問金和助學金給遺眷，葉妻哽咽感謝各界幫忙，會努力走出來。



國道公路警察局第四公路警察大隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪於4月23日執勤時殉職，行政院核定追頒三等楷模獎章並覆蓋國旗，陳家欽也追晉兩人巡官職務。對於遺眷生活、子女教育及工作，警政署除全力協助外，陳家欽今天下午也陪同薇閣中學校長李光倫及師生代表等10人，慰問國道殉職員警眷屬並分別致贈慰問金新台幣30萬元。



李光倫致詞表示，康和樂利的社會是需要很多人維護及保護民眾，所以更要懂得感恩，薇閣中學多年來教育學子，並以「善行無轍跡」、「為善無近名」勉勵，表達對警察的尊敬和生命教育。



他也允諾，薇閣中學會提供葉家豪遺下兩名分別3歲和5歲幼女相關教育協助，每人每月2萬元的教育基金至成年為止。依此估計，助學金總費約672萬元。



現場師生也致贈卡片慰問家屬，寓意「蒲公英勇敢飛吧」，告訴兩名殉職員警任務結束；其中同為警眷的王同學也表達自己感同身受的心情，看到新聞當下的震驚，也認為兩名殉職員警是永遠的英雄。



葉妻會後受訪時哽咽表示，一路走來很感恩各界幫忙，警察們都辛苦了，也謝謝薇閣中學的協助，聽到同學們唸出的卡片內容，對於警察早出晚歸的擔心和恐懼，這種感覺只有警眷才會懂，後續自己會努力走出來。



陳家欽表示，薇閣中學長期支持警方，一得知國道事件就伸出援手和關懷，協助照顧警眷子弟，先前也曾援助白曉燕命案因中彈殉職警員曹立民、追查殺警通緝犯遭射殺身亡員警范姜群國等人遺眷，以及執勤時遭酒駕女撞斷腿的新北市警察局蘆洲分局警員陳昭宏案。（編輯：李錫璋）1070515