調查局銷燬316公斤毒品 重量為去年3.5倍

法務部調查局15日在台北北投焚化爐舉行全國獲案毒品證物銷燬儀式，超過300公斤的各類查獲毒品被銷燬。中央社記者王飛華攝 107年5月15日

（中央社記者蕭博文台北15日電）調查局今天舉行毒品證物公開銷燬儀式，銷燬各類毒品計5772件，重量316公斤571公克。法務部次長蔡碧仲強調將持續執行「安居緝毒方案」，將販毒者從大樓及社區中清除。



法務部調查局發布新聞稿指出，調查局自民國82年起負責各查緝機關緝獲的第一、二級毒品，包括海洛因、大麻、古柯鹼等計17種毒品證物的檢驗、集中保管及公開銷燬等作業。



新聞稿提到，106年經法院判決確定，獲核發處分命令應銷燬各類毒品計5772件，重量316公斤571公克，由於銷燬重量是前一年3.5倍，特指派北部地區機動工作站及警衛組同仁，全副武裝執行安全戒護。



新聞稿也指出，今年度銷燬毒品的最大宗來源，是台北市調查處102年於高雄港破獲的貨櫃走私毒品案，總計查獲270塊海洛因磚毛重103公斤及240公斤愷他命，陳姓主嫌遭判刑20年定讞，目前在監執行。



銷燬儀式今天下午3時30分，在台北市北投垃圾焚化廠舉行。蔡碧仲致詞時說，今年初台灣高等法院檢察署研訂「安居緝毒方案」，針對社區型毒販執行全面大掃毒，宣示不允許毒販利用大樓及社區當成販毒網絡或擴散中心。



蔡碧仲表示，執法單位強化毒品藥頭查緝，將每個販毒者從大樓及社區中清除，還給民眾一個安心居住的環境，務求全民參與，確實有感，以達到降低毒品需求、減少毒品供給的政策目標。



蔡碧仲隨後與調查局長蔡清祥、台北市政府環境保護局北投垃圾焚化廠廠長吳文園共同啟動銷燬程序，所有毒品證物在台高檢檢察官王金聰及國內各大平面、電子媒體共同見證下投入爐內焚化，完成銷燬作業。（編輯：張銘坤）1070515





法務調查局15日在台北北投焚化爐舉行全國獲案毒品證物銷燬儀式，共316公斤各類查獲毒品被銷燬，圖為調查局幹員荷槍實彈在現場戒護。中央社記者王飛華攝 107年5月15日

法務調查局15日在台北北投焚化爐舉行全國獲案毒品證物銷燬儀式，總計316公斤毒品被銷燬。中央社記者王飛華攝 107年5月15日