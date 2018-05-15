開車連3撞造成一死 肇事男遭制伏送醫

25歲吳姓男子（中前）15日下午駕駛白色自小客車，在桃園長壽路上陸續肇生3起車禍，還脫光衣物，並撿拾棍棒攻擊路過車輛及民眾，最後遭民眾制伏由警方送醫，詳細案情待警方調查。（桃園市警局龜山分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年5月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）25歲吳姓男子今天下午開著自小客車，在桃園長壽路上陸續肇生3起車禍，還脫光衣物，並撿拾棍棒攻擊路過人車，後遭民眾制伏由警方送醫，詳細案情仍待警方調查。



桃園市警局龜山分局受訪表示，25歲吳男今天下午駕駛白色自小客車，由桃園往台北方向行駛於長壽路上，吳男先於下午2時42分，在長壽路481巷口撞擊停等紅燈的2輛機車及一輛汽車，造成67歲吳姓男子及49歲郭姓男子2位機車騎士受傷送醫。



警方表示，誰知吳男不顧傷者情況駕車逃離現場，逃逸過程中又在長壽路及育英街口撞擊2輛同向行駛汽車，最後在長壽路179號前，撞上由48歲游姓男子所駕駛的大貨車左後方及廂型車，造成車輛毀損無法動彈才停下。



現場目擊民眾表示，吳姓男子下車後一邊脫衣服一邊逃逸，還隨手撿起棍棒攻擊路過車輛及民眾，最後全身赤裸遭民眾攔下，這時警方也趕抵現場將吳男帶回車輛停放處，並要男子先將內褲穿上，雖然吳男沒有飲酒，但神情怪異不願說話，警方將在送醫治療檢查後，再帶回派出所偵辦。



警方表示，送醫的吳姓機車騎士因頭部重創，搶救後宣告不治。至於肇事的吳男仍在醫院戒護治療中，尚無法得知有無疾病，但家屬已趕抵醫院，警方除了依規定抽血及採集尿液送驗，同時也將製作筆錄查明事發原因，全案將依過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送法辦。（編輯：李錫璋）1070515



