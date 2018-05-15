敬鵬大火消防英雄追思會 17日桃園巨蛋舉行

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市平鎮區敬鵬工廠大火，造成6名消防隊員殉職，消防局在與家屬協調後，17日上午將在桃園市立綜合體育館舉辦追思會，並頒發褒揚令、頒授楷模獎章，也歡迎市民朋友一起參與。



桃園市平鎮區敬鵬工廠4月28日晚間9時30分左右發生大火，猛烈火勢造成埔心分隊游曜陽、平鎮分隊李翰霖、林尉熙、山峰分隊余佳昇、林伯庭、游博瑜等6位消防人員不幸罹難。



桃園市政府消防局晚間發布新聞稿表示，在與6位消防英雄家屬協調後，市府將於17日上午10時到12時，在桃園市立綜合體育館(小巨蛋)舉辦追思會，讓社會各界緬懷殉職的消防英雄，也讓他們捨己救人的英勇典範供人追思哀悼。



消防局表示，追思會移靈車隊預計於17日上午8時，由中壢殯儀館行經桃園分隊、三民分隊、第一搜救救助分隊前往小巨蛋，同仁們除了在分隊前排列行禮及鳴笛致意，當天也將頒發褒揚令、頒授楷模獎章、消防專業獎章、追晉令及消防榮譽章，表彰6名消防同仁犧牲奉獻的精神。



消防局人員指出，追思會後，除林尉熙骨灰因家屬趕搭高鐵帶回，其餘5人的移靈車將前往各個原服務分隊進行最後巡禮。考量到外勤單位同仁因工作無法到場送6勇士最後一程，消防局各分隊將於17日下午1時15分同步鳴笛10秒，屆時請民眾無需驚慌。



另外，由消防局設立的「桃園市政府0428工廠火警消防英雄慰助金專戶」，也將在追思會後停收民眾捐款，消防局除感謝各界的善心捐款，也會將善款全額平均分配給各個罹難者家屬。（編輯：張銘坤）1070515