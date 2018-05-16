暗夜遭丟包殯儀館 重傷男子獲救

陳姓男子16日在一家酒店被擄走毆打成傷，隨後被丟包高雄市立殯儀館停車場，四肢骨折、後腦鈍傷，送醫後無生命危險，全案警方調查中。（警方提供）中央社高雄傳真 107年5月16日

（中央社高雄16日電）陳姓男子今天凌晨在一家酒店被擄走毆打成傷，隨後被丟包高雄市立殯儀館停車場，男子四肢骨折、後腦鈍傷，經送醫無生命危險，警方將待他傷勢穩定後進一步調查釐清案情。



高雄市警局三民二分局鼎金所凌晨2時22分獲報，殯儀館後方停車場有一名男子疑遭毆傷趴在地上。



警方趕到發現，發現46歲的陳姓男子全身有多處明顯外傷，後腦輕微凹陷，血流滿面，一旁留有3條黑色束帶，手腳也瘀青腫脹，表情痛苦，但還可虛弱地回話，警方緊急將他送醫。



警方表示，陳姓被害人就醫後，初步診斷傷勢為四肢骨折、全身多處撕裂傷、後腦鈍傷，經急救後無生命危險。



警方鑑識人員到場採證，將現場遺留3條黑色束帶帶回鑑識；由於被害人手腳都腫脹，警方認為，被害人疑遭綑綁後凌虐毆打。殯儀館停車場並非第一現場，已初步掌握涉案車輛車號展開追查。



警方向陳姓被害人詢問案發原委，陳姓男子表示，他凌晨於市區酒店遭2車6人押上車，隨後不知被帶往何處，被毆打成傷後丟包。



報案的殯葬業從業人員表示，路過發現陳姓男子路倒停車場，一度誤以為是酒醉男子，上前一看赫見「有血」，隨即報警處理。（編輯：唐聲揚）1070516