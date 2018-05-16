婦搭火車拿枕巾當餐墊 台鐵：只能勸說

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）有民眾搭火車見鄰座婦人將座位枕巾拿來當吃便當的餐墊，出言制止遭拒還不停碎念，影片PO網後引發網友批評，台鐵人員今天說，旅客類似行為，因並未觸法，多半只能道德勸說。



一名女子搭乘台鐵對號列車，發現一旁婦人將前方坐位椅背上的枕巾拿下，直接放在大腿上當餐墊，她看不下去出言制止，不過，婦人不以為意，逕自吃起便當，並自稱「我那麼愛乾淨，不會把它弄髒」。



女子怒斥「大家在躺的東西，你把它拿來放便當」、「很沒公德心」要求婦人將枕巾放回去，未料婦人只說「謝謝你喔」，還反問「這是你的嗎」，吃著便當的同時，頻頻碎念自己得顧小孩、要開車、工作，「連這個一點點都不能用，真是可憐」。



影片經轉貼臉書（Facebook）社團「爆料公社」引發網友熱議，多名網友批評婦人缺乏公德心，被勸說還反駁「毫無羞恥心」，也有人留言，婦人行為失當，但從言語中透露許多無奈，「可能生病了，不覺得自己做錯」。



台鐵苗栗車站站長江國聖今天看了影片後指出，這名婦人行為「是個人品德問題」，就像有旅客在火車上會脫鞋把腳跨在前方椅背，遇到類似狀況，因並未涉及法律問題，只能由列車長進行道德勸說，呼籲民眾在火車上多顧慮其他乘客，注意公共衛生。（編輯：張芷瑄）1070516