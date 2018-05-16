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熱心警尋回手機 港男寫信跨海致謝

發稿時間：2018/05/16 12:37

最新更新：2018/05/16 13:58

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zoom in 港客黃姓男子日前來台旅遊不慎遺失手機，因內有紀念性的旅遊照片，便向台警報案，警方幾經曲折終於在數 日後找回手機，黃男獲訊後喜出望外並寫信致謝。 （台北市警察局大同分局提供） 中央社記者黃麗芸傳真　107年5月16日港客黃姓男子日前來台旅遊不慎遺失手機，因內有紀念性的旅遊照片，便向台警報案，警方幾經曲折終於在數 日後找回手機，黃男獲訊後喜出望外並寫信致謝。 （台北市警察局大同分局提供） 中央社記者黃麗芸傳真　107年5月16日

（中央社記者黃麗芸台北16日電）港客黃姓男子日前來台旅遊時不慎遺失手機，因內有紀念性的旅遊照片，便向台警報案盼尋回，警方幾經曲折終於在數日後找回手機，已返港的黃男獲訊後，喜出望外並寫信致謝。

台北市警察局大同分局今天發布新聞稿表示，香港籍觀光客黃姓男子於4月5日至9日到台北市旅遊，未料他在4月6日下午搭計程車返回飯店時，不慎將手機遺留在計程車上，由於內有和家人一同旅遊的紀念照片，他趕忙到轄下延平派出所請求協助。

派出所警員李栩字獲報後，立即詢問黃男搭車的行車路線，並著手調閱沿途週邊監視器進行交叉比對，找出每一輛計程車車牌，不料黃男告知路線有誤，以至於無法在有效時間內找到相關車號。

李栩字隨即又請線上巡邏警員王思武和葉育佐協助調閱店家監視器，進一步核對黃男下車時間，只要是有可能的計程車，他都打電話詢問確認，最後終於確定某一組車號後，卻因租車公司當天休假而無法取得聯繫。

幾經曲折，李栩字決心一定要協尋回手機，待租車公司於營業時便立即聯繫，計程車司機也馬上將手機送返派出所，但可惜黃男此時已返港。

李栩字依報案資料跨海聯繫上黃男，他和同行家人獲知此訊後，驚喜表示不敢置信找回手機，並認為台北市的CCTV（監視器）相當方便，也對台灣警方熱心助人態度大為讚揚。

在警方寄出手機給在香港的黃男數天後，延平派出所竟也收到黃男寄來的跨海感謝信，逾500字的信函充滿真摯謝意，也讓他的台灣行畫下完美句點。（編輯：張芷瑄）1070516

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