敬鵬大火逃過一劫 呂宗郁認神農大帝為乾爹

桃園市平鎮敬鵬工廠大火造成6名消防人員殉職，一度受困火場獲救的消防員呂宗郁（左）出院後回到台南老家休養，並到官田慈聖宮參拜，感謝神明保佑。（官田慈聖宮提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年5月16日

（中央社記者楊思瑞台南16日電）桃園市平鎮敬鵬工廠大火造成6名消防人員殉職，一度受困火場獲救的消防員呂宗郁出院後回到台南老家休養，他的父親呂丁發今天說，呂宗郁感謝慈聖宮神農大帝保佑，認為乾爹。



桃園市平鎮區敬鵬工廠4月28日晚間發生大火，造成6名消防人員不幸罹難。呂宗郁一度受困火場失聯，幸好及時被尋獲送醫搶救成功。平日會在台南官田慈聖宮擔任志工的呂丁發今天在廟方人員陪同下，再次到廟裡參香，感謝神明保佑及外界關心。



呂丁發表示，呂宗郁14日回到台南老家休養，當天到家不到一個小時，就到慈聖宮上香，感謝神明保佑。昨天再與家人一起帶著三牲四果到慈聖宮，認宮內主祀神明神農大帝為「乾爹」。



呂丁發說，呂宗郁目前還需要休養，若健康狀況許可，將會在6月2日慈聖宮舉辦夜巡時加入扶轎行列，為神農大帝祝壽。



官田慈聖宮主委陳俊銘說，31歲的呂宗郁從小就是慈聖宮信徒。一年多前分發到桃園平鎮消防分隊服務，放假時仍會回台南老家幫忙分擔家務。這次歷經險境，老家的親友們都很關心，並感謝神明保佑，讓呂宗郁平安歸來。（編輯：李錫璋）1070516



