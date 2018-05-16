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不堪前夫家暴 婦用毒牛奶下殺手獲緩刑

發稿時間：2018/05/16 14:32

最新更新：2018/05/16 14:32

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（中央社記者王揚宇台北16日電）桃園張姓婦人多年照顧失明的黃姓前夫，卻遭長期家暴。張女忍無可忍，在黃男牛奶中加農藥，黃遭毒死。高院審理考量張女自首、子女求情等情況，今天判張2年徒刑、緩刑3年。

張女與黃男在民國89年離婚，但離婚後仍同住，照顧前夫的三餐及生活起居；不過黃男長期家暴張女，導致張遭受家暴的高壓狀態，產生慢性和隱性憂鬱，有部分精神障礙及其他心智缺損等情況。

黃男在104年2月間嫌前妻的飯菜不好吃，並丟擲餐具、發脾氣，甚至恐嚇要找黑道等；張女在身心疲累超過負荷的狀態下，將牛奶和農藥（納乃得）加入馬克杯給黃男喝。

黃男喝下毒牛奶後口吐白沫、倒地，張女見黃無動靜後打電話報警自首；黃男送醫後因中毒性休克身亡。

一審桃園地方法院依殺人罪判處張女有期徒刑4年2月。全案經上訴，台灣高等法院根據相關事證，認定張女在犯案時處於部分精神障礙及其他心智缺損，導致無法辨識其行為違法，依刑法相關規定減刑，改判處被告2年徒刑。

高院審酌，張女因長期遭前夫家暴、恐嚇，一時失慮而觸法，然而被告犯後坦承過錯、被害人家屬已表達願意原諒的意見等情況，諭知緩刑3年；全案仍可上訴。（編輯：陳怡璇/李亨山）1070516

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