基隆關查獲2千箱私菸 市價5千萬

（中央社記者王朝鈺基隆市16日電）貨輪國麟輪涉嫌走私香菸過境台灣遭基隆關查獲，經開櫃初步清點，共約2000箱私菸，市價新台幣5000萬元。



基隆關副關務長葉明星表示，基隆關接獲國際情資，國麟輪14日從日本神戶起運，過境台灣基隆、台中和高雄，運往目的地泰國，其中2只放在最頂端的貨櫃，私梟打算靠岸後伺機卸下變成「幽靈櫃」銷往夜市、檳榔攤等地。



基隆關人員待國麟輪昨天深夜11時靠岸，經卸下開櫃檢視，發現約有2000箱「金橋牌」私菸，粗估市價約新台幣5000萬元。



葉明星指出，因2只貨櫃與原申報艙單及運送契約文件不符，違反海關緝私條例及菸酒管理法等相關規定，經清點詳細數量後，將依規定移請基隆市政府財政處菸酒管理科處置。



財政部國庫署組長李貞芳表示，今年截至4月底為止，全台共查獲589萬包私菸，與去年同期1月到4月共查獲323萬包私菸相比，大幅增加266萬包私菸。



基隆關指出，因進口香菸應課徵菸稅及菸品健康福利捐每包51.8元，另加計關稅27%及營業稅5%，合計每包稅捐在70元以上，私梟為牟暴利鋌而走險，試圖利用各種途徑走私，基隆關持續強化查緝，確保國家稅收及國人健康。（編輯：李錫璋）1070516