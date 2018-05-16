控美麗華掌門人外遇 妻提告求償敗訴

（中央社記者王揚宇台北16日電）美麗華興業董事黃世杰的陳姓妻子，認為丈夫與尤姓女子有婚外情，提告求償新台幣165萬元；台北地院審理認定，陳女超過侵權行為請求的消滅時效，今天判陳敗訴；全案可上訴。



美麗華高爾夫球場董事長黃世杰與陳姓女子，民國85年10月在澳洲結婚；他們後來在澳洲打離婚官司，澳洲法院於105年8月判陳女和黃世杰的婚姻關係中止。



陳女否認澳洲法院的裁判結果，在台灣提確認婚姻關係存在訴訟，台北地方法院在106年7月判陳敗訴，全案可上訴。



陳女主張，尤女明知丈夫是有配偶的人，兩人交往後還產下一女，她的配偶權遭侵害，提告要求黃世杰、尤女連帶賠償165萬元。



被告主張沒侵害陳女的配偶權，而且陳在103年9月提出妨害家庭告訴，也經台北地檢署做出不起訴處分。



被告也進行時效抗辯，認為陳女在106年9月才提起這件民事損害賠償訴訟案，顯已逾越2年的消滅時效，因此不得對尤女提出請求；黃男與陳女的婚姻關係，澳洲法院在105年8月判消滅，因此陳對黃的侵權行為損害賠償請求權的消滅時效，最晚要在106年8月完成。



台北地院根據相關事證資料，認定黃世杰與尤女在103年7月及9月間有交往的事實，侵害陳女的配偶權，不過原告超過侵權行為請求的消滅時效，因此予以駁回。（編輯：劉政權）1070516