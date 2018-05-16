/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 金曲獎育兒津貼柯文哲黃勝雄
>rss

舞廳嗆聲被打重傷丟殯儀館 警逮4人

發稿時間：2018/05/16 20:20

最新更新：2018/05/16 20:20

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社高雄16日電）陳姓男子今天凌晨在高市一家舞廳前嗆聲被押走打成重傷後，丟包高雄市立殯儀館停車場，經警方「以車追人」，案發後10多小時後循線逮捕4名涉案男子，全案漏夜偵辦中。

新興警分局凌晨1時27分獲報，轄區七賢二路一家舞廳有人打架並有人受傷，但警方趕到，現場已作鳥獸散。

新興警分局隨後於凌晨2時22分接獲三民二警分局轉報，殯儀館後方停車場有名男子遭毆傷倒地，其傷勢為四肢骨折、全身多處撕裂傷、後腦鈍傷，經送醫無生命危險。

新興警分局於是前往醫院調查發現，被害人就是七賢二路舞廳前遭人擄走毆打的陳姓男子，陳男對被打過程及原因多所保留，警方研判案情不單純，於是清查調閱舞廳及殯儀館附近監視器畫面，經「以車追人」下午5時餘，於苓雅區昇平街循線將51歲的呂姓男子、37歲的宋姓男子及同為24歲的賴姓及陳姓男子帶回偵辦。

警方調查，被害人陳姓男子12日在舞廳消費發生消費糾紛後，心生不滿，16日凌晨1時餘前往舞廳門口大聲叫囂，宋姓等4嫌步出舞廳見狀，雙方一言不合大打出手，陳男隨後被宋男等人押上車載往殯儀館停車場持棍棒打成重傷後棄置現場。

警方指出，宋男等3嫌坦承犯行不諱，不過，呂男則坦承認在場，否認打人，全案將漏夜偵辦，釐清案情。（編輯：劉政權）1070516

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
回顧孫越精彩人生
回顧孫越精彩人生
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP