舞廳嗆聲被打重傷丟殯儀館 警逮4人

（中央社高雄16日電）陳姓男子今天凌晨在高市一家舞廳前嗆聲被押走打成重傷後，丟包高雄市立殯儀館停車場，經警方「以車追人」，案發後10多小時後循線逮捕4名涉案男子，全案漏夜偵辦中。



新興警分局凌晨1時27分獲報，轄區七賢二路一家舞廳有人打架並有人受傷，但警方趕到，現場已作鳥獸散。



新興警分局隨後於凌晨2時22分接獲三民二警分局轉報，殯儀館後方停車場有名男子遭毆傷倒地，其傷勢為四肢骨折、全身多處撕裂傷、後腦鈍傷，經送醫無生命危險。



新興警分局於是前往醫院調查發現，被害人就是七賢二路舞廳前遭人擄走毆打的陳姓男子，陳男對被打過程及原因多所保留，警方研判案情不單純，於是清查調閱舞廳及殯儀館附近監視器畫面，經「以車追人」下午5時餘，於苓雅區昇平街循線將51歲的呂姓男子、37歲的宋姓男子及同為24歲的賴姓及陳姓男子帶回偵辦。



警方調查，被害人陳姓男子12日在舞廳消費發生消費糾紛後，心生不滿，16日凌晨1時餘前往舞廳門口大聲叫囂，宋姓等4嫌步出舞廳見狀，雙方一言不合大打出手，陳男隨後被宋男等人押上車載往殯儀館停車場持棍棒打成重傷後棄置現場。



警方指出，宋男等3嫌坦承犯行不諱，不過，呂男則坦承認在場，否認打人，全案將漏夜偵辦，釐清案情。（編輯：劉政權）1070516