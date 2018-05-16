協助偵訊翻譯者性騷女移工 警依法函送

（中央社記者黃麗芸台北16日電）印尼籍女移工從性犯罪被害人變通緝犯，未料又遭踢爆警方偵訊時負責翻譯者還出言性騷。台北市警察局中正一分局今天說，將依性騷擾防制條例函送，並停止李姓翻譯者參與各案通譯。



蘋果日報報導，印尼籍女移工「安安（化名）」在今年初開記者會控訴蘇姓前雇主性騷擾並意圖性侵，逃脫時帶走蘇男現金、手機和鑰匙，但警方事後未受理遭性騷案，讓她成為竊盜通緝犯。



報導指出，未料近日有網友發文說，當初警方偵訊時，李姓翻譯人員遞水給「安安」時竟出言性騷，說「妳不喝我給妳的水，我就強姦妳」，網路撻伐聲四起。



中正一分局今天召開記者會表示，去年3月接獲蘇男報案稱遭印尼藉移工竊取行動電話、現金和鑰匙等財物，轄下忠孝西路派出所在4月5日通知「安安」到案說明及進行相關調查，此案目前已函送台北地檢署偵辦。



此外，4月5日進行偵辦時，警依規定安排轄內懂印尼語的印尼華僑、且曾列冊在「外語通譯志工名冊」的李男到場，協助案件翻譯。



針對李男在筆錄結束後，以不當言詞性騷擾「安安」，警方表示，此案已由桃園市警察局桃園分局於5月4日受理，並於5月9日函請主管機關台北市社會局依職權辦理中，將依性騷擾防制條例函送。



中正一分局表示，現已停止李男參與各項案件通譯，以避免類似爭議再發生。（編輯：陳怡璇／劉政權）1070516