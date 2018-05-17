通緝犯務農躲藏 臉上痣被警識破逮捕

林姓男子因偽造文書數案合併判處10年8月重刑，遭高雄地檢署於105年8月間發布通緝，林男為逃避刑期，居無定所四處躲藏，後來回到嘉義縣竹崎鄉的老家務農躲藏，日前遭警方發現時，一再辯稱通緝犯是哥哥，但臉上痣的位置吻合，被警方識破。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 107年5月17日

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣林姓男子因案遭通緝，回到竹崎老家務農躲藏，日前遭警方發現時，一再辯稱通緝犯是哥哥，但臉上的痣位置吻合，被警方識破，全案依偽造文書通緝案移送。



嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞，林姓男子因偽造文書數案合併判處10年8月重刑，遭高雄地檢署於105年8月間發布通緝，林男為逃避刑期，居無定所四處躲藏，後來回到嘉義縣竹崎鄉的老家，因當地偏遠且人煙稀少，他在老家種水果，躲避查緝。



竹崎分局內埔派出所警員13日執行巡邏勤務，經過林男老家時，發覺住處年久無人居住，屋內電燈卻亮著，看見屋前草坪有一名男子在除草，便上前詢問，男子聲稱未帶證件，只有假日才回老家整理農地。



員警發現男子眼神閃爍又說錯身分證字號，即以行動電腦人臉辨識，顯示他就是通緝犯林姓男子，林男辯稱通緝犯是哥哥，但員警告知臉上的痣位置吻合，他仍堅持否認，待員警表示要進行指紋辨識時，林男自知難逃法網，才坦承自己就是通緝犯。（編輯：施燕飛/方沛清）1070517