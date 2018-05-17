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2歲童上錯火車 媽媽著急喊救人

發稿時間：2018/05/17 11:11

最新更新：2018/05/17 11:11

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）台灣鐵路管理局苗栗站今天指出，2歲徐姓男童跟隨媽媽準備搭乘火車返家，卻獨自上錯列車，媽媽嚇的眼淚奪眶而出，大喊救人，鐵路員警經通報接到男童，結束一場虛驚。

台鐵苗栗站站長江國聖今天指出，男童上錯車事件，發生在16日晚間，男童母親預計搭乘當晚6時16分往北的區間車，但在之前一列自強號先進站，男童看到火車停靠就直接衝上車，等媽媽發現，列車門已關上往北行駛。

男童母親驚覺後，頻頻拍打車窗喊救人，焦急地哭了出來，但因所在位置剛好被月台建物遮蔽，站務人員無法及時停止發車，站方接獲通報，立刻連絡自強號列車長前往照顧男童安全，等到停靠竹南站，再交由鐵路派出所員警代為看顧。

竹南鐵路派出所副所長陳玄禹指出，警方確定車次和車廂後，於竹南站順利接到徐姓男童，為避免在上下月台和樓梯時跌倒，員警一路抱著男童回到派出所，男童也非常「堅強」，一路不哭不鬧，安靜地坐在椅子上看卡通，直到接獲通知的父親前往，將男童平安接回。

江國聖指出，遇到類似小孩坐錯車的狀況，第一時間站方會先通報列車長，前往確定小孩位置與安全，並於下一站轉交由站務人員或警方接管，同時安排家長搭乘下個班次列車前往會合，呼籲家長不要太過慌張，以免反而發生危險。（編輯：方沛清）1070517

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