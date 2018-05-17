許宗力：國民參審增加民眾對司法信賴度

（中央社記者林長順新北17日電）司法院長許宗力今天說，民調顯示七成多民眾認為法官認定罪責及量刑與社會多數人想法不同，但八成多網路受訪民眾認為，透過推動國民參與刑事審判，可增加民眾對司法信任程度。



許宗力下午出席「台灣新北地方法院模擬法庭活動」，致詞時做上述表示。



他指出，國民參與審判是司法院的重要政策之一，也是他重視的司改議題。國民參審的意義，一方面在藉由讓國民直接參與法院判決形成的過程，增進一般國民與司法專業社群間相互的瞭解，而使司法審判的結果能「接地氣」，不要偏離國民正當的法律感情。



另一方面，也藉由這種負責任的參與，培育國民良好的公民素養與法治精神，而有助於普及、深化人權與法治的概念。



許宗力表示，司法院最近公布的民意調查結果顯示，有七成多受訪民眾認為，法官認定罪責及量刑的結果與社會多數人的想法不一樣，反映目前司法信賴度不彰的問題；但同時也有八成多網路受訪民眾認為，透過國民參與刑事審判的推動，可以增加民眾對司法信任的程度。



他指出，從最新的民意取向可知，國民參與審判制度的推動，正足以回應當前司法公信力低落的問題。



許宗力表示，為實踐司法改革國是會議引進人民參與審判制度的共識，司法院從去年6月29日起籌組「國民參與刑事審判法案研議委員會」，展開「國民參與刑事審判法」基礎規劃作業。今年4月25日與行政院完成會銜，共同將草案函送立法院審議。



許宗力說，除了法案研修，他也責成刑事廳擬定推動國民參與刑事審判制度的具體實施計畫，其中的重點之一，就是實施模擬法庭的演練。希望從實際演練中廣納各界意見，進而發現問題、精益求精。（編輯：方沛清）1070517