立委參訪司法院 討論釋憲門檻議題

（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院司法及法制委員會今天到司法院參訪，並就大法官審理案件質量、憲法訴訟法草案中有關聲請釋憲門檻等議題進行討論。



立委吳志揚、林德福及黃國昌，今天到司法院參訪，由司法院秘書長呂太郎等廳處主管接待。



參訪結束，黃國昌受訪表示，台灣大法官審理的案件數太低，每年大概有9、10件，去年則有16件，參照美國聯邦最高法院每年做出的實體判決有80件，司法院大法官要改善提升審理案件的質量。



黃國昌接著說，現在送到立法院的憲法訴訟法草案，有關於聲請釋憲的門檻，過去在司法院召集的專家學者研修小組中，本來的門檻是訂1/4，而國、民兩黨過去各自提案也是1/4，但草案送到立法院的前夕，又從1/4改到1/3，今天來是要請教司法院是誰做這個決策，這件事回到司法及法制委員會也會再進一步追究。



吳志揚表示，釋憲門檻在這次大法官審理案件法修正時必須要講清楚，「到底怎樣的1/3是合格」，以免未來還有紛爭；至於專家學者建議將釋憲聲請門檻降到1/4，這部分希望司法院提供相關紀錄，供修法時做參考。



呂太郎說，釋憲門檻認定要把它訂得很清楚，就立法技術來說沒有問題，但在實際狀況上，立委行使職權的態樣太複雜，應該讓大法官在個案中說清楚比較好。



呂太郎指出，釋憲門檻訂1/4或1/3各有利弊，門檻越低，少數提起釋憲的機會越大，這是好處；但這也有另一種可能，例如國會昨天因法律案爭吵不休，最終完成立法，今天就被送到憲法法院，憲法法庭可能會變成政治上不同意見的延長賽，因此在審慎評估下才設這樣的門檻。



按照現行大審法規定，依立法委員現有總額1/3以上聲請，就其行使職權，適用憲法發生疑義，或適用法律發生有牴觸憲法之疑義者，得聲請解釋憲法。（編輯：張芷瑄/卞金峰）1070517