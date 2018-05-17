敬鵬大火殷鑑 代理局長盼提供詳細平面配置圖

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）4月28日發生的桃園敬鵬廠大火，造成6名消防員殉職，桃園市消防局代理局長龍榮森說，未來將建議中央修法，要求列管工廠需提供資訊更詳細的平面配置圖，方便消防隊員救災。



桃園市今天舉行「悼念桃園市0428消防英雄追思會」，龍榮森會後接受訪問表示，消防局15日下午曾召開火災鑑定委員會，根據學者專家會勘結果，起火原因不排除管道間有積碳，引起火災的可能性最大，但相關鑑定仍需移送桃園地檢署進行後續偵辦。



龍榮森表示，消防局使用行動派遣119 app，都有針對列管場所，提供消防設備的圖說甲、乙種防護圖，但當初因為沒有法規要求提供工廠機台、危險物品位置或槽體位置平面圖，這部分影響消防人員在相關位置的救災。未來將建議中央進行修法，適時要求各列管工廠提供相關機具的平面配置圖，讓救災的工作能夠更加順利。



至於外界質疑現場人員的指揮調度，龍榮森指出，經過初步調查，現場的指揮調度都按照SOP進行，當初受理報案，初期指揮官在到達現場時，現場員工說明5樓有民眾受困，所以才會直接佈線搶救，在指揮上並無明顯疏失狀況。（編輯：卞金峰）1070517





敬鵬大火造成6名消防隊員殉職，讓親友傷痛欲絕。桃園市消防局代理局長龍榮森表示，未來將建議中央修法，要求列管工廠需提供資訊更詳細的平面配置圖，方便消防隊員救災。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年5月17日