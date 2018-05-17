漢光預演跳傘意外 傘兵五點著陸成生還關鍵

陸軍航特部上兵秦良丰17日在台中清泉崗基地高空跳傘發生意外墜落地面，緊急送醫後生還。陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文表示，傘兵在執行基本傘訓時，都會要求訓練「五點著陸」成為反射動作。圖為漢光演習傘兵跳傘，並非此次意外事件圖。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇木春台中17日電）陸軍航特部上兵秦良丰今天參加國軍漢光演習預演，在台中清泉崗基地高空跳傘卻發生意外墜落地面，緊急送醫後生還，航特部分析，傘兵落實「五點著陸」是生還的重要關鍵之一。



陸軍航空特戰指揮部特戰營特戰三營，今天上午6時在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形。



但跳傘高度為1300呎，比從台北101跳下的高度還高，一般人從高空高速墜下恐怕會直接喪命，但上兵秦良丰墜落著地後，送醫急救恢復生命跡象，且經醫療團隊搶救，昏迷指數從3逐步進步到7，患者對聲音已有反應。





陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文（圖）17日受訪表示，陸軍航空特戰指揮部特戰營特三營今天上午6時在台中清泉崗執行反空降的跳傘操演時，26歲秦姓上兵搭乘C130軍機到達1300呎高空跳傘，因為主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，地面醫療小組立即送醫，案發原因正在調查中。中央社記者蘇木春攝 107年5月17日

陸軍航空特戰指揮部政戰主任少將武立文受訪表示，特戰傘兵訓練時，都會做完基本傘訓與複訓，其中一項就是當傘無法張開時的緊急作業程序，主傘不開時必須拉副傘減速，主傘未開的反應時間約為6秒。





秦姓上兵17日上午參加國軍漢光演習預演時，在台中清泉崗基地進行跳傘，因主傘張傘不完全墜落地面，緊急送醫後恢復呼吸心跳，童綜合醫院急診部執行長盧立華（圖）受訪表示，經過4小時治療從昏迷指數3進步到7，但還未脫離險境。中央社記者蘇木春攝 107年5月17日

他指出，傘兵在執行基本傘訓時，都會要求訓練「五點著陸」成為反射動作，這是緩衝下降速度的保護措施，傘兵必須雙腳併攏，以雙腳接觸地面後側倒，接著以小腿外側、膝蓋、臀部、腰部與背部共五點進行翻滾，避免重擊頭部造成重傷害，依照醫療團隊提供的傷害部位來看，有成功五點著陸。



武立文表示，傘兵進行反空降跳傘操演地位於台中清泉崗基地，秦良丰著陸的地方位於基地內的草叢區，能夠有效吸收墜下的衝擊力，如果是在跑道或是水泥地著陸，恐怕後果不堪設想。



童綜合醫院急診部執行長盧立華分析，患者能夠幸運生還，雖跳傘的主傘未張開完全、副傘吃風不足，但在減緩下墜力還是有一定效果，且患者年輕力盛、復原力佳都是原因，加上醫療小組在預演時都在場待命，能夠立即上前急救、迅速處理。（編輯：劉政權）1070517