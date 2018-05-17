果農頭痛 升級版彌猴專挑有套袋的水蜜桃

（中央社記者盧太城台東縣17日電）台東水蜜桃上市了，山上猴子大軍也伺機下山搶收，且只找有套袋的水蜜桃，農民束手無策。專家建議，目前最有效方法還是防猴網。



台東縱谷延平鄉和海端鄉的水蜜桃從這星期開始量產上市，由於水蜜桃大部分都是種在山區，和往年一樣，必須和猴子搶收。



南橫公路下馬地區徐姓農婦說，猴子大軍早就到田裡「巡視好幾遍了，地下掉落的水蜜桃，都是牠們邊吃邊丟的，拿牠們一點辦法都沒有，「牠們看到人就跑，就算有獵槍，也打不到牠們」。



徐姓農婦說，今年氣候穩定，水蜜桃產量增多，她和丈夫照顧3甲多的水蜜桃，來不及套袋，心想「這樣也好，沒套袋的水蜜桃就留給猴子，大家和平共處」；沒想到，猴子只採有套袋的水蜜桃，沒套袋的水蜜桃動都不動。



徐婦說，她氣的朝山頭大罵，「猴子聽不懂，還探頭張望」，束手無策了，反正每年問題都一樣，「收多少，算多少」。



徐婦說，最早時，她在田裡設稻草人，稻草人從一開始掛幾件衣服，後來到使用服飾店裡的一比一模型人，猴子都不怕；後來大家出錢請獵人用獵槍打猴子，剛開始有效，後來猴子聽到車子聲音就逃竄到樹林，「獵槍根本打不到」。



幾年前，她在田裡養水牛，意外發現猴子怕水牛的大眼睛，只要水牛在，猴子不敢靠近，現在身體狀況不如前，不敢養水牛，所以猴子又下山了。



延平鄉原住民委員會布農族委員伊藍．明基努安說，最近接到鄉民反映，猴子專挑剛剛可採收的玉米吃，往山上的產業道路上，都是「猴子大軍，猴子已經比鄉民還多了」。



農委會台東區農業改良場斑鳩分場長盧柏松表示，猴子被教聰明了，牠們知道套袋的水蜜桃就是快成熟了，因此專挑有套袋的摘，其他水果也是一樣，到目前為止，最好的防制方法還是改良場發明的「防猴網」，在幼果時立即進行裝設。（編輯：劉政權）1070517