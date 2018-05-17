殉職消防員骨灰回隊部 隊員淚喊任務結束

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市平鎮區敬鵬公司大火造成6名勇消殉職，今天上午告別式後，李翰霖等5人的骨灰由家人帶回之前服務的隊部，隊員設置簡單香案，大聲告訴消防員任務結束了，可以回家，令人鼻酸。



「悼念桃園市0428消防英雄追思會」今天上午在桃園市立綜合體育館舉辦，追思會結束後，除林尉熙的骨灰由家屬帶回老家外，其餘5人的移靈車則前往各原服務分隊進行最後巡禮。



其中，敬鵬大火中殉職的平鎮分隊小隊長李翰霖的骨灰，下午在家人及同事的陪同下回到分隊。桃園市政府消防局平鎮分隊長簡奕帆表示，李翰霖從4月28日出任務後，今天回到分隊，隊上也設置了簡單香案，在家屬的陪伴下祭拜好同事。



簡奕帆表示，在李翰霖的骨灰抵達時，由家屬捧著骨灰進入分隊，兩旁則有分隊同事列隊行舉手禮，許多隊員忍著即將潰堤的情緒，就是要歡迎老朋友歸隊，隊員們呼喊著告訴李翰霖，任務真的結束了，可以回家了，感人的氛圍讓許多人哭紅了雙眼。



為了接李翰霖骨灰回到隊上，消防隊所有的警笛齊鳴，肅穆哀戚的場面讓家人再度淚如雨下。



簡奕帆指出，除了祝福翰霖一路好走，也希望他在天之靈能庇佑同仁出勤平安，痛失經驗豐富的小隊長，分隊也會記取經驗，更注意每一次任務的安全。（編輯：卞金峰）1070517