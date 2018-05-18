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女子半夜求助110 竟要警幫買點心

發稿時間：2018/05/18 10:46

最新更新：2018/05/18 11:01

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苗栗縣警察局勤務指揮中心指出，一名女子半夜撥打110報案電話，詢問警方可否幫忙「買點心」。（圖取自苗栗縣警察局粉絲團臉書facebook.com/mpbgroup）苗栗縣警察局勤務指揮中心指出，一名女子半夜撥打110報案電話，詢問警方可否幫忙「買點心」。（圖取自苗栗縣警察局粉絲團臉書facebook.com/mpbgroup）

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣警察局勤務指揮中心今天指出，一名女子半夜撥打110報案電話，詢問警方可否幫忙「買點心」，員警無奈表示，這些事請家人幫忙，應把110報案電話留給有緊急需要的人。

苗栗縣警察局粉絲團發布報案趣聞第四集，內容為凌晨3時30分，勤務指揮中心接獲110報案電話，一名女子語氣輕柔問「可以嗎？」員警追問甚麼事，對方才說「買點心可以嗎？」

員警回覆，買點心應該找家人幫忙。女子竟自顧自地表示，「只要一包蘇打餅乾、一杯溫豆漿就好」，但家人都在「睡覺」，有一個麻煩是大門鎖住了，員警進不去，因此可以把鑰匙丟下樓，方便警察進入。

苗栗縣警察局勤務中心主任蔡東宏表示，雖然警察工作項目有「為民服務」，但也不是包山包海，類似這種「肚子餓或是要請人遛狗」，都無法派遣員警前往協助，建議民眾可以找親友幫忙。

蔡東宏指出，警察工作以治安、交通為主軸，110受理報案電話更是需具有「急迫性」「危害性」以及「必要性」的案件，呼籲民眾不宜濫用，若無故撥打經勸阻不聽者，依社會秩序維護法，可處3日以下拘役或新台幣1萬2000元以下罰鍰。（編輯：管中維）1070518

110報案趣聞第四集

雖然說警察杯杯是人民的保母民眾遇到困難第一個想到的就是警杯了但是有些事應該先找家人幫忙請把110留給真正需要的人

苗栗縣警察局粉絲團發佈於 2018年5月13日

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