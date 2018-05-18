女子半夜求助110 竟要警幫買點心

苗栗縣警察局勤務指揮中心指出，一名女子半夜撥打110報案電話，詢問警方可否幫忙「買點心」。（圖取自苗栗縣警察局粉絲團臉書facebook.com/mpbgroup）

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣警察局勤務指揮中心今天指出，一名女子半夜撥打110報案電話，詢問警方可否幫忙「買點心」，員警無奈表示，這些事請家人幫忙，應把110報案電話留給有緊急需要的人。



苗栗縣警察局粉絲團發布報案趣聞第四集，內容為凌晨3時30分，勤務指揮中心接獲110報案電話，一名女子語氣輕柔問「可以嗎？」員警追問甚麼事，對方才說「買點心可以嗎？」



員警回覆，買點心應該找家人幫忙。女子竟自顧自地表示，「只要一包蘇打餅乾、一杯溫豆漿就好」，但家人都在「睡覺」，有一個麻煩是大門鎖住了，員警進不去，因此可以把鑰匙丟下樓，方便警察進入。



苗栗縣警察局勤務中心主任蔡東宏表示，雖然警察工作項目有「為民服務」，但也不是包山包海，類似這種「肚子餓或是要請人遛狗」，都無法派遣員警前往協助，建議民眾可以找親友幫忙。



蔡東宏指出，警察工作以治安、交通為主軸，110受理報案電話更是需具有「急迫性」「危害性」以及「必要性」的案件，呼籲民眾不宜濫用，若無故撥打經勸阻不聽者，依社會秩序維護法，可處3日以下拘役或新台幣1萬2000元以下罰鍰。（編輯：管中維）1070518



