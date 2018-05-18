/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 安室奈美惠傘兵西城秀樹 金曲獎
>rss

調查局全台大動員 偵辦破壞國土保育案件

發稿時間：2018/05/18 12:04

最新更新：2018/05/18 12:04

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王揚宇台北18日電）調查局今天發布新聞稿指出，為查緝全國違法經營露營區等情況，出動17個外勤處站及近200名調查人員，追查花蓮、台中等地違法開發山坡地、竊占國土案。

法務部調查局新聞稿指出，調查局17日動員台北市調查處等17個外勤處站、近200名調查人員，同步於北、中、南、東等地，查緝違法經營露營區、非法佔用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持等案件，搜索業者營業處所8處，並約談犯罪嫌疑人71人到案。

調查局表示，這次的查緝行動是配合交通部觀光局，日前公布各地大規模開發濫墾山坡地經營露營區或觀光農場等資訊，經深入調查後展開首波查緝行動。

調查局說明其中較矚目的案件，包括花蓮玉里地區全國最大滑草場露營區，違法開發山坡地達6萬5000平方公尺，面積達8個足球場之大；台中和平及后里地區有4家業者竊佔國有地或違法於山坡地開發經營生態農場或親子露營區，合計面積達4萬5074平方公尺。

而在墾丁國家公園範圍內，有12家主題民宿業者長期佔用國有地違規增建，違規經營面積達4萬2100平方公尺。此外，在新北市石碇地區，有業者長期佔用國有地，開挖整地興建道路及建物，用於栽植溫室蔬果及培育落羽松樹苗，經營生產農場對外販售，竊佔國有土地面積達10萬平方公尺。

調查局表示，國人多不知非法露營場或農場位於「山崩與地滑地質敏感區」，或處於特定水土保持區、土石潛勢溪流範圍，潛藏山崩或地滑危險；為保障國人住與玩的安全，調查局適時介入偵辦，以阻止危害繼續擴大，後續仍將從速從嚴偵辦大規模的竊佔國有地、土地超限利用、環保犯罪等案件，嚇阻不肖業者破壞國土大賺黑心錢。

調查局也呼籲，社會大眾勇於檢舉，共同保育國土資源及永續發展。（編輯：李亨山）1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP