調查局全台大動員 偵辦破壞國土保育案件

（中央社記者王揚宇台北18日電）調查局今天發布新聞稿指出，為查緝全國違法經營露營區等情況，出動17個外勤處站及近200名調查人員，追查花蓮、台中等地違法開發山坡地、竊占國土案。



法務部調查局新聞稿指出，調查局17日動員台北市調查處等17個外勤處站、近200名調查人員，同步於北、中、南、東等地，查緝違法經營露營區、非法佔用國有或國家公園土地、濫墾山坡地及破壞水土保持等案件，搜索業者營業處所8處，並約談犯罪嫌疑人71人到案。



調查局表示，這次的查緝行動是配合交通部觀光局，日前公布各地大規模開發濫墾山坡地經營露營區或觀光農場等資訊，經深入調查後展開首波查緝行動。



調查局說明其中較矚目的案件，包括花蓮玉里地區全國最大滑草場露營區，違法開發山坡地達6萬5000平方公尺，面積達8個足球場之大；台中和平及后里地區有4家業者竊佔國有地或違法於山坡地開發經營生態農場或親子露營區，合計面積達4萬5074平方公尺。



而在墾丁國家公園範圍內，有12家主題民宿業者長期佔用國有地違規增建，違規經營面積達4萬2100平方公尺。此外，在新北市石碇地區，有業者長期佔用國有地，開挖整地興建道路及建物，用於栽植溫室蔬果及培育落羽松樹苗，經營生產農場對外販售，竊佔國有土地面積達10萬平方公尺。



調查局表示，國人多不知非法露營場或農場位於「山崩與地滑地質敏感區」，或處於特定水土保持區、土石潛勢溪流範圍，潛藏山崩或地滑危險；為保障國人住與玩的安全，調查局適時介入偵辦，以阻止危害繼續擴大，後續仍將從速從嚴偵辦大規模的竊佔國有地、土地超限利用、環保犯罪等案件，嚇阻不肖業者破壞國土大賺黑心錢。



調查局也呼籲，社會大眾勇於檢舉，共同保育國土資源及永續發展。（編輯：李亨山）1070518