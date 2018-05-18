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通緝男持刀欲跳海輕生 瑞芳警急救援

發稿時間：2018/05/18 12:15

最新更新：2018/05/18 13:22

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66歲陳姓男子（右）17日晚間持美工刀在東北角海岸走向海中欲輕生，警方到場苦勸陳男仍不願回應，還向員警潑水，陳男突然轉身走向海裡，警方見狀上前將他壓制，所幸無人受傷。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月18日66歲陳姓男子（右）17日晚間持美工刀在東北角海岸走向海中欲輕生，警方到場苦勸陳男仍不願回應，還向員警潑水，陳男突然轉身走向海裡，警方見狀上前將他壓制，所幸無人受傷。（翻攝照片）中央社記者王朝鈺傳真 107年5月18日

（中央社記者王朝鈺新北市18日電）陳姓男子昨天晚間持美工刀在東北角海岸走向海中欲輕生，警方到場苦勸陳男仍不願回應，還向員警潑水，陳男突然轉身走向海裡，警方見狀上前將他壓制，所幸無人受傷。

警方今天表示，瑞芳警分局昨天晚間7時許獲報後，隨即調派水湳洞派出所長胡兩順、瑞濱派出所警員李衍寬、王瑞復、許紹惟、張影心等多名警力到場處理。

警方抵達現場時，發現66歲陳姓男子手持美工刀站在台2線71.5公里約昭明宮附近一帶岸邊，員警上前詢問：「有什麼事無法解決可以說，我們來幫你？」但陳男始終不願回應，還數度向員警潑水驅趕。

雙方僵持一個多小時，因適逢漲潮，水位甚至一度超過員警胸口，陳男突然將美工刀放在口袋轉身走向海中，胡兩順見機不可失，奮不顧身衝上前抱住陳男，並在眾人協助下將陳男拉回岸上。

陳男在警方詢問時，仍拒絕回應為何想不開，警方清查身份後，發現陳男2年前因行車糾紛遭提告傷害，陳男以為開庭一次後就沒事而未再出庭，渾然不知已遭基隆地院發布通緝，警方詢問後將他移送基隆地院歸案。

參與救援的警員李衍寬則苦笑說：「這次事件唯一受傷的只有他的手機成了泡湯機，不過能夠救回民眾生命，一切都值得。」

瑞芳警分局長謝宗宏表示，除對於員警奮不顧救援精神十分感動外，並提醒員警務必注意自身安全，同時呼籲民眾凡事多想一想，自殺無法解決問題，只會讓家人更傷心。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：方沛清）1070518

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