/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 白木屋安室奈美惠傘兵西城秀樹
>rss

利用網路購買手機詐騙 全台騙透透

發稿時間：2018/05/18 14:25

最新更新：2018/05/18 14:25

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者陳朝福高雄18日電）孫姓男子等14人組詐騙集團，利用網路購買低價iphone手機手法詐騙，全台各地騙透透，高雄市警方今天提醒注意類似犯罪手法，當售價與正常價格顯然不相當時，即可能為詐騙。

高雄市政府警察局刑警大隊偵四隊表示，今年1月接獲被害人通報在網路購物遭詐騙，查出孫男等人收購人頭電話卡、人頭帳戶詐騙，初步清查被害人超過60人。

警方蒐證，這個詐騙集團先是在社群網路臉書上盜取他人帳號，並貼文「門市週年慶，iphone限量特惠活動」、「門市活動限量名額」，以低於市價新台幣5000元至1萬元等價格，且宣稱「7天內不滿意，可全額退款」吸引消費者。

偵四隊調查，不少民眾因相信已被盜用親友臉書貼文，加入詐騙集團留下的Line後聯絡購買。但下單付款後賣家卻遲不出貨，要求看寄貨單也遭以各種理由推辭，加上賣家留下的聯絡電話都打不通，這才驚覺遭騙。

警方表示，這個詐騙集團也會盜用通訊行名片、通訊行門市人潮等照片取得被害人信任，並宣稱優惠限量，且要先付款才能出貨，成功騙取被害人匯款。

民眾消費習慣已由傳統出門購物，轉變成在家裡手指滑一滑商品即可送到家的網路購物模式，警方提醒因這樣的便利性也容易成為詐騙集團鎖定詐財的手法，如果售價與正常價格顯然有不相當時，即可能有詐騙或最後收到假貨的消費風險。(編輯:孫承武)1070518

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP