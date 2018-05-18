利用網路購買手機詐騙 全台騙透透

（中央社記者陳朝福高雄18日電）孫姓男子等14人組詐騙集團，利用網路購買低價iphone手機手法詐騙，全台各地騙透透，高雄市警方今天提醒注意類似犯罪手法，當售價與正常價格顯然不相當時，即可能為詐騙。



高雄市政府警察局刑警大隊偵四隊表示，今年1月接獲被害人通報在網路購物遭詐騙，查出孫男等人收購人頭電話卡、人頭帳戶詐騙，初步清查被害人超過60人。



警方蒐證，這個詐騙集團先是在社群網路臉書上盜取他人帳號，並貼文「門市週年慶，iphone限量特惠活動」、「門市活動限量名額」，以低於市價新台幣5000元至1萬元等價格，且宣稱「7天內不滿意，可全額退款」吸引消費者。



偵四隊調查，不少民眾因相信已被盜用親友臉書貼文，加入詐騙集團留下的Line後聯絡購買。但下單付款後賣家卻遲不出貨，要求看寄貨單也遭以各種理由推辭，加上賣家留下的聯絡電話都打不通，這才驚覺遭騙。



警方表示，這個詐騙集團也會盜用通訊行名片、通訊行門市人潮等照片取得被害人信任，並宣稱優惠限量，且要先付款才能出貨，成功騙取被害人匯款。



民眾消費習慣已由傳統出門購物，轉變成在家裡手指滑一滑商品即可送到家的網路購物模式，警方提醒因這樣的便利性也容易成為詐騙集團鎖定詐財的手法，如果售價與正常價格顯然有不相當時，即可能有詐騙或最後收到假貨的消費風險。(編輯:孫承武)1070518