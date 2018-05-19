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北宜大貨車撞山壁 副駕駛座男子送醫

發稿時間：2018/05/19 14:21

最新更新：2018/05/19 15:06

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一輛大貨車19日上午行經北宜公路時撞到山壁，車頭、車身右側嚴重毀損，坐在副駕駛座21歲汪姓男子受困車內，警消獲報到場救援，由宜蘭縣政府消防局協助送往宜蘭陽明醫院救治。（新北市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月19日一輛大貨車19日上午行經北宜公路時撞到山壁，車頭、車身右側嚴重毀損，坐在副駕駛座21歲汪姓男子受困車內，警消獲報到場救援，由宜蘭縣政府消防局協助送往宜蘭陽明醫院救治。（新北市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月19日

（中央社記者黃旭昇、魯鋼駿新北19日電）一輛大貨車上午11時49分行經北宜公路時撞到山壁，造成副駕駛座男子受困。警消獲報到場協助脫困送醫，傷者無生命危險；肇事司機酒測值超標，依公共危險罪嫌送辦

新北市消防局透過簡訊通報指出，事故地點在新北市坪林區55.7公里處時，貨車先撞路旁電線桿後擦撞山壁，車頭、車身右側嚴重毀損，坐在副駕駛座21歲汪姓男子受困車內。

新北、宜蘭兩地警消獲報到場救援，警消到場發現受困車內的汪男左腳遭卡住無法動彈，經以破壞器材將他救出，所幸患者意識清醒，後續由宜蘭縣政府消防局協助送宜蘭陽明醫院救治。

警方表示，貨車的27歲劉姓駕駛上午載運牛奶空籃自桃園下貨，他在警訊中供稱不慎打滑撞到路邊電線桿釀禍，造成鄰座的汪男腿部夾擊受困。由於劉男酒測值為0.13毫克，全案依公共危險罪嫌送辦。

北宜公路為雙線道，這起車禍造成大貨車阻擋一線道，轄區員警獲報已趕抵現場進行交管，後續進一步釐清事故發生原因。

這起大貨車事故被網友PO上網討論，有眼尖網友由事故現場照片，發現肇事貨車車身上有「景山」兩字，疑為「景山貨運」所屬車輛，但警方並未證實。今年4月23日台南國道新營路段包括兩名員警在內的重大車禍，就是遭到「景山貨運」的大貨車疲勞駕駛撞死。（編輯:孫承武）1070519

一輛大貨車19日上午行經北宜公路時撞到山壁，造成副駕駛座男子受困車內，警消獲報到場救援，並將他緊急送醫，所幸無生命危險。（新北市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月19日一輛大貨車19日上午行經北宜公路時撞到山壁，造成副駕駛座男子受困車內，警消獲報到場救援，並將他緊急送醫，所幸無生命危險。（新北市消防局提供）中央社記者魯鋼駿傳真　107年5月19日
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