/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 哈利王子會考白木屋安室奈美惠
>rss

高樹大橋河床砂石車對撞 疑超車不慎釀禍

發稿時間：2018/05/19 20:03

最新更新：2018/05/19 20:44

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
屏東縣高樹鄉高美大橋下方河床19日下午有兩輛砂石車對撞起火燃燒，消防員撲滅火勢後清查現場，發現一輛砂石車底下有一具焦屍，另有一人燒燙傷送醫。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年5月19日屏東縣高樹鄉高美大橋下方河床19日下午有兩輛砂石車對撞起火燃燒，消防員撲滅火勢後清查現場，發現一輛砂石車底下有一具焦屍，另有一人燒燙傷送醫。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年5月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東高樹鄉高美大橋河床，今天下午發生兩輛砂石車對撞起火燃燒車禍，2車駕駛1死1傷。警消在車頭燒得焦黑的砂石車底下發現焦屍，經調查是家住牡丹鄉原住民、39歲方姓男子。

根據屏東縣政府警察局里港分局調查，車禍地點在高美大橋下方高樹端河床，兩輛砂石車分別由39歲的方男、53歲的陳姓男子駕駛。兩人互不認識，疑超車不慎對撞，造成起火燃燒，陳男經醫院抽血酒測，沒有酒駕情形。

消防局獲報，調派高樹、鹽埔及里港三個分隊，共7車、10人出勤救援。消防人員抵達現場時，逃出車子的陳男坐在路邊，他的右手面積4%、右腳6%二度燒燙傷，由高樹分隊救護車送義大醫院治療。

在高雄市消防局美濃分隊支援下，火勢近2時撲滅，消防人員清查火場，下午2時30分回報在另輛砂石車底下發現的這具焦屍，經確認身份是家住牡丹鄉的方男。有關肇事責任的歸屬，仍待進一步釐清。（編輯：孫承武）‭1070519‬

屏東縣高樹鄉高美大橋下方河床19日下午發生兩輛砂石車對撞起火燃燒事故，屏東縣消防局據報前往救援，一輛砂石車底下有一具焦屍，另有一名男子逃出火場。（屏東縣消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年5月19日屏東縣高樹鄉高美大橋下方河床19日下午發生兩輛砂石車對撞起火燃燒事故，屏東縣消防局據報前往救援，一輛砂石車底下有一具焦屍，另有一名男子逃出火場。（屏東縣消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真　107年5月19日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

回顧孫越精彩人生

回顧孫越精彩人生

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

一週重要新聞影像回顧（0506-0512）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
國家人權博物館揭牌
國家人權博物館揭牌
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP