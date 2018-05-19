高樹大橋河床砂石車對撞 疑超車不慎釀禍

屏東縣高樹鄉高美大橋下方河床19日下午有兩輛砂石車對撞起火燃燒，消防員撲滅火勢後清查現場，發現一輛砂石車底下有一具焦屍，另有一人燒燙傷送醫。（屏東消防局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年5月19日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣19日電）屏東高樹鄉高美大橋河床，今天下午發生兩輛砂石車對撞起火燃燒車禍，2車駕駛1死1傷。警消在車頭燒得焦黑的砂石車底下發現焦屍，經調查是家住牡丹鄉原住民、39歲方姓男子。



根據屏東縣政府警察局里港分局調查，車禍地點在高美大橋下方高樹端河床，兩輛砂石車分別由39歲的方男、53歲的陳姓男子駕駛。兩人互不認識，疑超車不慎對撞，造成起火燃燒，陳男經醫院抽血酒測，沒有酒駕情形。



消防局獲報，調派高樹、鹽埔及里港三個分隊，共7車、10人出勤救援。消防人員抵達現場時，逃出車子的陳男坐在路邊，他的右手面積4%、右腳6%二度燒燙傷，由高樹分隊救護車送義大醫院治療。



在高雄市消防局美濃分隊支援下，火勢近2時撲滅，消防人員清查火場，下午2時30分回報在另輛砂石車底下發現的這具焦屍，經確認身份是家住牡丹鄉的方男。有關肇事責任的歸屬，仍待進一步釐清。（編輯：孫承武）‭1070519‬



