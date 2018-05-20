違法收購低價大陸香菇 高雄關查獲沒入

（中央社記者陳朝福高雄20日電）端節將至香菇等粽料需求大增，大陸香菇與台灣香菇價差達3、4倍，金門李姓男子涉嫌違法向小三通旅客收購大陸香菇。關務署高雄關今天在金門查獲大陸香菇331公斤，依法沒入。



財政部關務署高雄關高雄機場分關離島派出課會同法務部調查局福建省調查處蒐證後，共同執行金門地區市面查緝勤務，在金寧鄉疑為香菇盤商的李男住處與車輛置物箱，查獲這批疑違法向小三通旅客搜集購得的大陸香菇，依涉違反海關緝私條例第36條相關規定沒入。



高雄關查緝人員表示，台灣香菇平均市場價格1公斤新台幣900元至1200元；大陸香菇價格相對低廉，1公斤只有200元至300元。不肖業者以大陸香菇混充台灣香菇販售，從中賺取暴利。



高雄關高雄機場分關離島派出課表示，小三通的旅客可合法攜帶1公斤大陸香菇入境，但部分不肖業者常藉以違法搜集，囤積轉售牟利；尤其端午節包粽子，香菇需求量大增，甚至遊說旅客以一趟新台幣200至300元代價攜帶大陸香菇入境，再化整為零違法搜集，形同變相走私。



高雄關預估端節粽料香菇需求量大增，透過小三通旅客攜帶入境的大陸香菇都未經檢驗，是否符合食品安全仍有疑慮。將持續加強查緝，避免未經檢驗及有食品安全疑慮的大陸香菇進入市場，危害國人食品安全與健康。（編輯：陳怡璇/孫承武）1070520