台灣民政府吸金案 林志昇等3人羈押抗告遭駁回

台灣民政府秘書長林志昇（前排中）等3人涉犯吸金等案，遭檢方聲押禁見獲准。林志昇不服提起抗告，台灣高等法院21日裁定抗告駁回。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北21日電）台灣民政府秘書長林志昇等3人涉犯吸金等案，遭檢方聲押禁見獲准。林志昇等3人不服提起抗告，台灣高等法院今天裁定抗告駁回；不得再提抗告。



高院開庭審理後認為，林志昇等3人雖否認犯行，但根據檢察官提出的偵查卷內證據資料，足認林志昇等3人涉犯詐欺取財、洗錢防制法等罪，犯罪嫌疑重大。



高院表示，本案目前處於偵查階段，且有共犯多人尚未到案，相關證人仍待傳訊，也有證人證稱，台灣民政府的帳冊與憑證均定期銷燬，台灣民政府在美國銀行也有開立銀行帳戶等，均經林志昇及台灣民政府成員自台灣匯款至境外銀行，有事實足認林等3人有湮滅證據、勾串共犯或證人及逃亡之虞。



此外，林志昇等3人涉犯詐欺取財期間為民國100年11月間迄今，可見最近7年內，至少有百位被害人遭詐騙，有事實足認這3名被告有反覆實施詐欺取財犯罪之虞。



高院指出，審酌預防性羈押有防止林志昇等3人再犯、防衛社會安全的目的，以及國家刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益等公益考量，林等3名被告有羈押禁見的必要。



這起案件源於桃園地檢署檢察官，10日上午會同桃園市調查處等單位，同步搜索台灣民政府中央會館、核心幹部居所等7處，並查扣長短槍共9把、新台幣1億3400多萬元現金、帳冊、會員名冊、電腦等物，初步估計吸金至少3億元。



檢調同時拘提67歲的秘書長林志昇、林志昇妻子51歲的林梓安、79歲中央會館建物及土地所有權人游象敬等7人。



檢方訊後以有逃亡、勾串滅證與反覆實施詐欺之虞，向法院聲請羈押禁見林志昇、林梓安、游象敬3人。桃園地方法院11日裁准。（編輯：李亨山）1070521