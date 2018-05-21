檢察官逕行限境限海 立委提修法規範

（中央社記者蘇龍麒台北21日電）立法院司法及法制委員會今天初審通過刑事訴訟法修正草案，對於目前檢察官可逕行限制犯罪嫌疑人出境、出海的權力限縮。不過，法務部對於修法有疑慮，全案仍須經朝野協商。



司法及法制委員會上午審查「刑事訴訟法部分條文修正草案」，民進黨立委周春米等人提案，希望以專章方式，針對目前被告或犯罪嫌疑人，檢察官可逕行限制其出境、出海的權力，予以限縮。



根據周春米的提案指出，被告或犯罪嫌疑人嫌疑重大，且沒有一定住居所、有相當理由足認有逃亡、滅證、勾串共犯或證人之虞的話，檢察官才可以逕行限制出境、出海，但最重本刑為拘役或專科罰金的案件，不得限境、限海。



根據周春米的提案指出，檢察官逕行限境、限海不得超過2個月，期滿20日前，如果要繼續限境、限海，必須以書面記載，向法院聲請裁定，並必須通知被告或犯罪嫌疑人。



不過，法務部在修法時提出的報告指出，認為限制出境、出海兼具羈押替代處分、防逃機制措施，並且考量檢察官偵查中確實有對被告限制出境、出海的需求。



法務部指出，檢察官在偵查中的案件，經常可見被告經檢察官傳、拘，或被告得知東窗事發，想要提前離境的情況。



法務部次長蔡碧仲認為，如果要求檢察官在偵查中不論案件型態就限制出境、出海處分都須以書面通知報告，恐不利於檢察官後續辦案。



蔡碧仲說，不管司法機關或檢察官都有鎖定重罪，被告或犯罪嫌疑人只要一打草驚蛇，跑掉就沒得玩了。



法務部建議應給檢察機關充分時間，同時研擬修訂相關行政規則及清查尚在偵查中經限制出境、出海案件的相關偵查作為配套措施，以免因制度倉促施行而因應不及。



由於全案法務部、司法院還有不少意見，會議主席、民進黨立委段宜康宣告，全案完成初審，但提報院會討論前，必須再經由朝野協商。



蔡碧仲會後受訪時表示，目前與司法院的看法很接近，希望給檢察官在偵查上有較為充足的時間，相關條文由於還須經朝野協商，因此都還沒有定案。（編輯：張均懋）1070521