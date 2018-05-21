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誆稱專業代購 警方破獲網拍詐騙集團

發稿時間：2018/05/21 15:26

最新更新：2018/05/21 15:26

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（中央社記者林長順新北21日電）保二總隊刑警大隊今天表示，以廖姓、陳姓男子為首的詐騙集團，涉嫌利用網路交易平台誆稱美國代購名義，販售劣質商品。警方日前逮捕廖、陳等人，查扣不法所得新台幣1750萬元。

保二刑大發布新聞指出，全台瘋網購，警方自民國105年5月起，發現廖姓、陳姓男子等人利用網路賣場，以美國代購名義，刊登販售偽劣商品詐欺民眾。

經長期蒐證，警方於106年3月執行搜索，現場查扣偽劣商品989件，訊後將廖、陳移送新北地檢署偵辦。不料，兩人不知悔改，持續從事網拍詐欺，且賣場刊登商品種類持續增加。

警方調閱嫌犯網拍交易資料後，通知買家協助警方調查，迄今清查被害人30餘人。此外，警方調閱涉案拍賣帳號提款紀錄，發現各涉案帳號自103年7月至107年3月24日止，提款金額高達6900餘萬元。

警方日前報請檢方指揮，分別到蘆洲區等處所搜索，查扣證物電腦、手機、交易單據、待鑑商品28箱（共計600餘件），並查扣不法所得1750萬元，以及汽車1部、不動產房屋3處、土地2筆、金融帳號4本。

警方帶回廖、陳等5名涉案人，經檢察官複訊，認定廖姓、陳姓男子涉嫌刑法詐欺罪、違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法及商標法等罪，向法院聲請羈押獲准。（編輯：陳怡璇/唐聲揚）1070521

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