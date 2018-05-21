男子組強盜集團劫賭場搶毒品 判17年5月

（中央社記者吳哲豪彰化21日電）李男、沈男等人組成強盜集團犯案累累，除搶劫彰化市一處賭場得手20多萬現金，還前往毒販住所搶奪毒品，李男等7人落網後遭起訴，李男遭判有期徒刑17年5個月，沈男17年。



同案共犯施男等5人，則遭法官依強盜等罪判處14年6個月到13年2個月不等的有期徒刑。



根據彰化地方法院今天公布的刑事判決書，葉男曾前往彰化市一間賭場賭博，發現裡面有很多來自越南的賭客，認為有利可圖，於是找上施男、許男2人提議說要搶賭場，許男又邀約李男等人參與，約定事成後如何分錢。



李男等人戴頭套手套，拿著鋁棒以及手槍搶劫賭場，要求賭客面向牆壁或蹲下，將賭場內的現金新台幣20多萬洗劫一空，離開賭場後隨即瓜分現金。



李男等人還前往大村鄉一名劉姓毒販的住所，拿球棒打傷劉男以及另名詹男，拿走屋內的毒品以及金飾等財物；檢警另查出，李男、沈男等人還涉嫌拿鐮刀、手槍搶劫彰化線西一間賭場，要求賭客交出身上的現金，得手後隨即逃逸。



法官認為，李男等7人正值壯年，不是沒有謀生能力，卻持鐮刀、鋁棒侵入住宅暴力謀取財物，其中李男犯強盜案3起，又擁有子彈4顆，沈男涉犯3起強盜案，因此判處李男有期徒刑17年5個月，沈男17年，至於施男等5人則被判14年6個月到13年2個月不等的有期徒刑，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1070521