疑員工個人糾紛 台南知名鵝肉店遭縱火

台南市一家知名鵝肉店門口21日凌晨3時許傳出火警，火勢雖很快被撲滅，但事後查出疑似遭人縱火，警方找到一名鵝肉店員工男性友人到案說明，將朝個人糾紛方向偵辦。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真 107年5月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市一家知名鵝肉店門口攤位今天凌晨3時許傳出火警，火勢很快被撲滅。警方調查發現，疑似是有人縱火，在中午找到一名鵝肉店員工男性友人到案說明，將朝個人糾紛方向偵辦。



位於台南市南區的一家知名鵝肉店，店門口的攤位旁今天凌晨3時許傳出火警，消防局接獲通報後，派出大批人車前往灌救，約在10多分鐘後將火勢撲滅，沒有造成延燒及人員傷亡。



鵝肉店人員向警方表示，今天凌晨約0時30分打烊後離開，在3時許接到店面鄰居的電話告知失火，趕回店裡處理。



警方調閱監視器後發現，失火前有一名男子騎機車到店門口逗留，做出疑似點火的動作後離去。幸好店裡的瓦斯桶沒有遭到波及，否則後果可能不堪設想。



台南市政府警察局第六分局指出，中午左右循線找到42歲黃姓男子到案說明。黃男向警方表示，與鵝肉店老闆並不認識。是因為先前與在鵝肉店上班的友人發生口角，心有不滿，才會今天凌晨騎機車買了一瓶汽油，到這名友人上班的鵝肉店潑灑並引燃。



警方指出，詳細案情仍要進一步調查釐清。（編輯：陳政偉/卞金峰）1070521