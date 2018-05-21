/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷群創韓國瑜會考答案
>rss

疑員工個人糾紛 台南知名鵝肉店遭縱火

發稿時間：2018/05/21 18:02

最新更新：2018/05/21 19:05

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台南市一家知名鵝肉店門口21日凌晨3時許傳出火警，火勢雖很快被撲滅，但事後查出疑似遭人縱火，警方找到一名鵝肉店員工男性友人到案說明，將朝個人糾紛方向偵辦。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年5月21日台南市一家知名鵝肉店門口21日凌晨3時許傳出火警，火勢雖很快被撲滅，但事後查出疑似遭人縱火，警方找到一名鵝肉店員工男性友人到案說明，將朝個人糾紛方向偵辦。（翻攝畫面）中央社記者楊思瑞台南傳真　107年5月21日

（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市一家知名鵝肉店門口攤位今天凌晨3時許傳出火警，火勢很快被撲滅。警方調查發現，疑似是有人縱火，在中午找到一名鵝肉店員工男性友人到案說明，將朝個人糾紛方向偵辦。

位於台南市南區的一家知名鵝肉店，店門口的攤位旁今天凌晨3時許傳出火警，消防局接獲通報後，派出大批人車前往灌救，約在10多分鐘後將火勢撲滅，沒有造成延燒及人員傷亡。

鵝肉店人員向警方表示，今天凌晨約0時30分打烊後離開，在3時許接到店面鄰居的電話告知失火，趕回店裡處理。

警方調閱監視器後發現，失火前有一名男子騎機車到店門口逗留，做出疑似點火的動作後離去。幸好店裡的瓦斯桶沒有遭到波及，否則後果可能不堪設想。

台南市政府警察局第六分局指出，中午左右循線找到42歲黃姓男子到案說明。黃男向警方表示，與鵝肉店老闆並不認識。是因為先前與在鵝肉店上班的友人發生口角，心有不滿，才會今天凌晨騎機車買了一瓶汽油，到這名友人上班的鵝肉店潑灑並引燃。

警方指出，詳細案情仍要進一步調查釐清。（編輯：陳政偉/卞金峰）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP